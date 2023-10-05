أحمد سليمان يثير جدلًا حول مشاركة الزمالك في السوبر المصري
أثار أحمد سليمان، نجم الزمالك السابق والمرشح لانتخابات مجلس إدارة النادي جدلًا حول مشاركة فريق كرة القدم الأول بالنادي في كأس السوبر المصري للأبطال.
وأعلن اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي أن الزمالك لن يشارك في النسخة الجديدة من المسابقة والتي ستنظم في أبوظبي بمشاركة 4 أندية.
وبعد خسارة إنبي أمس في كأس مصر أمام الأهلي تأكد مشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر في البطولة.
وحسب اتحاد الكرة المصري فإن الزمالك لن يشارك في البطولة بسبب اعتذاره عن لعب مباراة الموسم الماضي أمام الأهلي؛ ما عرَّضه لعقوبة مالية بخلاف عدم المشاركة لعام آخر.
وسيقام السوبر المصري للمرة الأولى بأربعة أندية مع تغيير اسمه إلى السوبر المصري للأبطال.
وحسب سليمان فإن هناك محاولات لمشاركة الزمالك في البطولة حيث تُجرى اتصالات حول الأمر.
وقال سليمان إن الزمالك كان يجب أن يشارك بشكل طبيعي من البداية، وإنه يرفض مشاركة الفريق حاليًّا.
وتابع : "أين اللائحة التي تنص على معاقبة الزمالك والتي من خلالها تم إعلان استبعاد النادي من بطولة هذا الموسم".
ولم يشارك الزمالك في بطولة كأس السوبر الماضي رفضًا لمشاركة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي حيث رأى النادي الأبيض وقتها أن اللاعب ليس من حقه المشاركة بعدما تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط.
وتم إعلان إيقاف كهربا في نهاية الموسم الماضي بقرار لجنة الاستئناف ست مباريات.
وتجرى انتخابات الزمالك يوم الـ20 من أكتوبر الجاري والتي يخوضها أحمد سليمان على منصب عضو مجلس الإدارة ضمن قائمة حسين لبيب.