أحمد سليمان يثير جدلًا حول مشاركة الزمالك في السوبر المصري

أثار أحمد سليمان، نجم الزمالك السابق والمرشح لانتخابات مجلس إدارة النادي جدلًا حول مشاركة فريق كرة القدم الأول بالنادي في كأس السوبر المصري للأبطال.

وأعلن اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي أن الزمالك لن يشارك في النسخة الجديدة من المسابقة والتي ستنظم في أبوظبي بمشاركة 4 أندية.