إنتر ميامي يتعادل مع ناشفيل في الدوري الأمريكي (فيديو)

ولم يسهم ميسي في هدف لأول مرة بعد 9 مباريات متتالية أسهم فيها ميسي بهدف على الأقل.

وقبل وصول ميسي خسر إنتر ميامي في 14 مباراة وفاز في ست مباريات فقط مقابل ثلاثة تعادلات في الدوري الأمريكي.

وجاءت المباراة بين الفريقين بعد أيام من مواجهتهما في نهائي كأس الدوريات حيث فاز إنتر ميامي بضربات الترجيح 10/9 بعد التعادل 1/1.

وهذه ثاني مباراة يشارك فيها ميسي في الدوري الأمريكي، وكانت الأولى في الفوز 2/0 على نيويورك ريد بولز قبل أيام.