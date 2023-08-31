إنتر ميامي يتعادل مع ناشفيل في الدوري الأمريكي (فيديو)
تعادل إنتر ميامي سلبيا مع منافسه ناشفيل، ضمن المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي.
وعلى ملعب درايف بينك استاديوم فشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار شوطي المباراة، رغم مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال دقائق المباراة.
وشارك ميسي أساسيا أمام ناشفيل بعدما جلس على دكة البدلاء وشارك بديلا أمام نيويورك ريد بولز، في أول مباراة له بالدوري الأمريكي.
ولم يسهم ميسي في هدف لأول مرة بعد 9 مباريات متتالية أسهم فيها ميسي بهدف على الأقل.
وقبل وصول ميسي خسر إنتر ميامي في 14 مباراة وفاز في ست مباريات فقط مقابل ثلاثة تعادلات في الدوري الأمريكي.
وجاءت المباراة بين الفريقين بعد أيام من مواجهتهما في نهائي كأس الدوريات حيث فاز إنتر ميامي بضربات الترجيح 10/9 بعد التعادل 1/1.
وهذه ثاني مباراة يشارك فيها ميسي في الدوري الأمريكي، وكانت الأولى في الفوز 2/0 على نيويورك ريد بولز قبل أيام.
وبات رصيد إنتر ميامي 22 نقطة من 24 مباراة، مقابل 39 نقطة لناشفيل.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي مع لوس أنجلوس إف سي يوم الاثنين.
وبفشل ميسي في التسجيل أمام ناشفيل يتوقف رصيده عند 11 هدفا في 10 مباريات مع إنتر ميامي.