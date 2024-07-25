اعتذر كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني عن عدم تلبية أول دعوة من زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكشفت صحيفة "ذا أثليتك" عن تلقي مبابي دعوة من جانب جونيور لحضور حفل خيري تابع لمؤسسته في البرازيل.

وقالت الصحيفة، إن مبابي تواصل مع فينيسوس جونيور من أجل الاعتذار له؛ لأن موعد الحفل تعارض مع حفل تقديمه مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها أن مبابي سيحظى بعلاقات قوية في غرف الملابس بنادي ريال مدريد؛ نظراً لقربه من بعض اللاعبين وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور، رغم عدم تلبية دعوة حضور حفله بالمؤسسة الخيرية التابعة له.

وتبادل فينيسيوس ومبابي إشعارات الإعجاب فور إعلان انضمام النجم الفرنسي إلى ريال مدريد.

وتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي بشكل رسمي لمدة 5 مواسم قادمة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقدم ريال مدريد صفقة كيليان مبابي وسط حضور الآلاف من مشجعيه على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتواجد في حفل تقديم مبابي رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بجانب الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة النادي كلاعب ومدرب، والذي يعتبره مبابي مثلاً أعلى في مشواره الكروي.