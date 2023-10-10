المغرب تتابع.. لماذا يعتبر غياب لامين يامال عن إسبانيا "خسارة مزدوجة"؟

وقالت صحيفة آس في تقرير إن خسارة لامين يامال أمام اسكتلندا والنرويج مشكلة مزدوجة بالنسبة لإسبانيا.

وحسب آس فإن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا استدعى أنسو فاتي وبريان سرقسطة لتغطية خسارة يامال وخسارة يريمي بينو المصاب أيضًا حيث سيفقد أحد جناحيه "الرئيسين" في جولتين من التصفيات.

وبالنسبة للاتحاد الإسباني لكرة القدم وحسب آس أيضًا، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم يصر على ضم يامال على الرغم من أنه ظهر للمرة الأولى مع إسبانيا وأبدى رغبته في مواصلة اللعب مع المنتخب الإسباني.

وقوانين الفيفا لا تزال تترك باب الأمل مفتوحًا أمام المغرب، إذ تنص على أنه يمكن للاعب كرة قدم مزدوج الجنسية أن يغير فريقه إذا لم يلعب 3 مباريات كحد أقصى (رسمية أو لا) أو أمضى 3 سنوات دون اللعب مع المنتخب الذي ظهر معه للمرة الأولى.

وفي الوقت الحالي، لعب لامين يامال مباراتين مع إسبانيا ضد جورجيا وقبرص ولا يزال أمامه مباراة واحدة حتى يصبح غير مؤهل لتمثيل المغرب، وهو ما توقف مؤقتًا بعد خروجه من معسكر مباراتي اسكتلندا والنرويج.