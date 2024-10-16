بوغبا يكشف السر: هكذا دخلت المنشطات جسدي

أدلى النجم الفرنسي بوغبا، لاعب خط وسط يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، باعترافات مثيرة تكشف للمرة الأولى عندما تحدث عن سقوطه في تعاطي المنشطات وإيقافه عن النشاط لمدة 4 سنوات، في مارس الماضي، قبل تقليص العقوبة إلى سنة ونصف.

وصادقت المحكمة الرياضية الدولية أوائل شهر أكتوبر الجاري على تقليص فترة إيقاف بوغبا من 4 سنوات إلى 18 شهراً ليصبح مؤهلاً للعودة إلى النشاط في مارس 2025، وذلك بعد أن شكلت قضية إيقافه حدثاً بارزاً في الأوساط الكروية الفرنسية وفي نادي يوفنتوس فريقه السابق.

وقال بول بوغبا اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن تعاطيه للمنشطات كان عبر تناول مكمل غذائي وصفه له طبيب في الولايات المتحدة.

وأثبتت الاختبارات التي خضع لها في أغسطس 2023 أن ذلك المكمل يحتوي على مادة منشطة ومخالفة لقواعد مكافحة تعاطي المواد المحظورة رياضياً وفق تصريحات بوغبا.

وقال نجم يوفنتوس السابق: "تناولت ذلك المكمل الغذائي، وفي سبتمبر 2023، وبينما كنت أرتدي حذائي للبدء في التدريبات مع يوفنتوس اقترب مني طبيب النادي وأعلمني بالخبر الصادم، بدأت أفكر فيما تناولت".

وتابع النجم الفرنسي المتوج في 2018 بكأس العالم: "الغريب أني تناولت ذلك المكمل الغذائي مرة أولى ولم تظهر أية تحاليل إيجابية في الاختبار".

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وكشف لاعب خط الوسط، الذي يمكنه استئناف تدريباته في يناير 2025، تمهيداً لعودته للمنافسات في مارس من ذلك العام أنه يتحمل كل المسؤولية في ما حدث مضيفاً: "الرياضيون يتحملون مسؤولية ما يتخذونه من قرارات، ولكن ما العمل وقد وصف لي الطبيب ذلك الدواء أو المكمل الغذائي؟".

وفي جانب آخر من حديثه قال بوغبا: ""العديد من أصدقائي صاروا يتجنبون الاتصال بي بعد صدور عقوبة إيقافي عن النشاط، لم يعد حديثهم معي بالطريقة نفسها التي كانوا يتعاملون بها قبل صدور الحكم ضدي ".

يشار إلى أن نادي يوفنتوس يسعى لإنهاء ارتباطه بالنجم الفرنسي بالتراضي، فيما يستمر عقده مع الفريق حتى يونيو 2026، وبالتوازي مع ذلك راجت معلومات حول استعداد أولمبيك مرسيليا لضم اللاعب في يناير المقبل.