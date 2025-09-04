أسطورة ريال مدريد يشن هجوما حادا على ليفربول بسبب ألكسندر إيزاك

وجّه النجم الألماني السابق، توني كروس، أسطورة ريال مدريد انتقادات حادة تجاه إدارة ليفربول بعد التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بصفقة هي الأعلي في تاريخ الكرة الإنجليزية والرابعة في تاريخ سوق الانتقالات في أوروبا.

وبعد اعتزاله اللعب العام الماضي، لم يتردد توني كروس في شنّ هجوم حاد على الصفقة المدوية التي وقعها بطل إنجلترا مع المهاجم ألكسندر إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، في صفقة قياسية بلغت 145 مليون يورو.

وأثار انتقال الهداف السويدي، قادما من نيوكاسل بعد موسم رائع في 2024 ـ 2025، جدالا واسعا في الأوساط الكروية الأوروبية بسبب ما اعتبره ملاحظون أن الصفقة أعلى بكثير من قيمة اللاعب.

وفي بودكاست "إين فاخ مال لوبن" (Einfach mal Luppen)، الذي يُقدّمه مع شقيقه فيليكس، اعتبر لاعب خط وسط ريال مدريد السابق أن المبلغ الذي دفعه الريدز في ألكسندر إيزاك يبدو مُبالغًا فيه وغير معقول بالمرة.

وقال أسطورة ألمانيا المتوج بكأس العالم 2014: "أعتقد أن نصف مُستمعينا تقريبًا لم يسمعوا بإيزاك من قبل، احكموا بأنفسكم: هل حقًا يستحق ذلك المهاجم 145 مليون يورو؟".

وأشار توني كروس إلى أن اللاعب السويدي لم يترك انطباعًا دائمًا خلال فترة لعبه في دورتموند، قبل انتقاله إلى نيوكاسل عام 2022، مضيفا: "نعم، إنه مبلغ كبير، بلا شك".

وكان انتقال ألكسندر إيزاك إلى ليفربول وهو أعلى الصفقات كلفة في تاريخ البريمرليغ، واحدا من عدة صفقات وقع عليها الفريق في ميركاتو الصيف الجاري وأبرزها الفرنسي هوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت والألماني فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن.

وبدأ ليفربول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي بنتائج رائعة إذ حقق 3 انتصارات متتالية آخرها في مباراة القمة أمام آرسنال الأحد الماضي (1 ـ0) بهدف رائع لنجمه سوبوسلاي.