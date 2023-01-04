عبد العزيز يعقوبو مهاجم الأهلي المصري "المُنتظر" يفشل في اجتياز الكشف الطبي
كشفت تقارير صحفية مصرية، أن النادي الأهلي قد يتراجع عن ضم الغاني عبد العزيز يعقوبو، مهاجم ريو آفي البرتغالي، بعد فشله في اجتياز الكشف الطبي.
وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز"، إن إدارة القلعة الحمراء تمسكت بخضوع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة قبل إتمام التعاقد بشكل رسمي معه وهو الأمر الذي جعل مسؤولي الأهلي يقررون عدم إعلان التعاقد لحين التأكد من سلامة اللاعب.
وأشار إلى أن يعقوبو خضع بالفعل للكشف الطبي في أحد المستشفيات بالقاهرة ولكن اللاعب لم ينجح في اجتياز الكشف الطبي وهو ما أدى لارتباك حسابات إدارة القلعة الحمراء.
وأكد أن إدارة الأهلي قررت إعادة الكشف الطبي للاعب مرة أخرى خاصة أن هناك قناعة بقدراته الفنية، ولكن يتبقى ملف السلامة والإصابات كأمر مهم للغاية قبل إتمام التعاقد الرسمي.
ونشرت بعض الصحف ووسائل الإعلام المصرية تقارير تفيد بأن المهاجم الغاني خضع للفحص الطبي مرتين، ولم ينجح في اجتياز أي منهما.
ووفقًا لتلك التقارير فإن عبد العزيز يعقوبو خضع لفحوصات إضافية اليوم الأربعاء، وجاءت بنفس نتائج الفحص الأول الذي فشل اللاعب في اجتيازه.
الأهلي لم يخطر ممثلي اللاعب بأي شيء حتى الآن، ولكن المؤكد أنه لن يخضع لأي فحوصات أخرى.
ومن المنتظر حسم الأمر غدًا الخميس، إما بتوجيه الشكر للاعب وعدم إتمام الصفقة، أو الموافقة عليها بعد صدور التقرير النهائي.