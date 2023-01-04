عبد العزيز يعقوبو مهاجم الأهلي المصري "المُنتظر" يفشل في اجتياز الكشف الطبي

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز"، إن إدارة القلعة الحمراء تمسكت بخضوع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة قبل إتمام التعاقد بشكل رسمي معه وهو الأمر الذي جعل مسؤولي الأهلي يقررون عدم إعلان التعاقد لحين التأكد من سلامة اللاعب.

وأشار إلى أن يعقوبو خضع بالفعل للكشف الطبي في أحد المستشفيات بالقاهرة ولكن اللاعب لم ينجح في اجتياز الكشف الطبي وهو ما أدى لارتباك حسابات إدارة القلعة الحمراء.

وأكد أن إدارة الأهلي قررت إعادة الكشف الطبي للاعب مرة أخرى خاصة أن هناك قناعة بقدراته الفنية، ولكن يتبقى ملف السلامة والإصابات كأمر مهم للغاية قبل إتمام التعاقد الرسمي.