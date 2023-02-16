اشتباك بين كيفين دي بروين وأرتيتا بسبب مراوغة (فيديو)
اشتبك كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي مع ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، خلال لقاء الفريقين المؤجل من الجولة الـ12 للدوري الإنجليزي.
ويستضيف ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن اللقاء المرتقب الذي يجمع بين آرسنال وضيفه مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.
ومع بداية الشوط الثاني حاول أرتيتا مراوغة دي بروين على خط التماس، لتعطيل الوقت، ما دفع النجم البلجيكي لدفعه والاشتباك معه.
ويحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 21 مباراة، وحقق الفريق 16 فوزًا وتعادل 3 مرات وتلقى خسارتين.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، وحقق 15 فوزًا وتعادل 3 مرات وتلقى 4 هزائم.
وتتبقى لفريق آرسنال مباراة مؤجلة ضد إيفرتون تقام مطلع الشهر المقبل.
وسجل آرسنال 46 هدفًا مقابل 56 سجلها السيتي، بينما استقبل آرسنال 18 هدفًا مقابل 22 هدفًا استقبلها السيتي.