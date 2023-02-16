اشتباك بين كيفين دي بروين وأرتيتا بسبب مراوغة (فيديو)

ويحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 21 مباراة، وحقق الفريق 16 فوزًا وتعادل 3 مرات وتلقى خسارتين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، وحقق 15 فوزًا وتعادل 3 مرات وتلقى 4 هزائم.

وتتبقى لفريق آرسنال مباراة مؤجلة ضد إيفرتون تقام مطلع الشهر المقبل.

وسجل آرسنال 46 هدفًا مقابل 56 سجلها السيتي، بينما استقبل آرسنال 18 هدفًا مقابل 22 هدفًا استقبلها السيتي.