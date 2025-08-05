ملخص وأهداف مباراة الأهلي السعودي والعين الإماراتي الودية

يواجه النادي الأهلي السعودي نظيره العين الإماراتي، في مواجهة ودية قوية، اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد 2025 - 2026.

وحققت كتيبة المدرب ماتياس يايسله مؤخرًا الانتصار أمام إلتشي في الودية الأخيرة بهدفين نظيفين، بعد الهزيمة أمام سيلتيك وكومو، وقبلها التعادل مع هيلموند.

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بينما بدأت استعدادات العين للموسم الجديد بشكلٍ متأخر نسبيًّا بسبب مشاركة الفريق الإماراتي في كأس العالم للأندية، وستكون مباراة الأهلي هي الثانية بعد مباراة أمام إلتشي حقق فيها زملاء سفيان رحيمي الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وشهدت الدقيقة الـ25 الهدف الأول لصالح العين، بعد خطأ فادح من حارس الأهلي في التمرير منح الكرة إلى سفيان رحيمي داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بسهولة ويمنح العين التقدم.

الدقيقة 57 تشهد هدف التعادل للأهلي بعدما سجل لاعب العين بالخطأ في مرماه.

وتألق إيبانيز لاعب الأهلي في التصدي لتصويبة خطيرة من لاعب العين، حيث قام بدور حارس المرمى ليبعد الكرة بشكل رائع.