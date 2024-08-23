افتتح نادي النصر الإماراتي، مباريات دوري أدنوك للمحترفين بفوز عرض 5-1 على مضيفه العروبة الصاعد حديثا اليوم الجمعة في انطلاق الموسم الجديد من البطولة.

افتتح المغربي عادل تاعرابت التسجيل بعد ثماني دقائق من صفارة البداية بالمباراة التي أقيمت على ملعب العروبة بالفجيرة، قبل أن يضيف السنغالي موسى ندياي الهدف الثاني في الدقيقة 20، وسجل الهولندي مروان أزرقان الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب.

وقلص المهاجم بوبكر تراولي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 68 لكن تاعرابت سجل هدف النصر الرابع بعدها بخمس دقائق قبل أن يختتم الإيطالي مانولو جابياديني أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وسجل تاعرابت الهدف الأول بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك طلال خميس حارس مرمى أصحاب الأرض. قبل أن يمرر إلى ندياي الذي راوغ الدفاع وأطلق تسديدة ذكية في المرمى.

وتلقى أزرقان الكرة داخل منطقة الجزاء وخدع حارس العروبة بتسديدة في الزاوية الضيقة، لكن تراولي سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا خطأ دفاع الضيوف في تشتيت الكرة.

وحصل تاعرابت على الكرة خارج منطقة الجزاء من ركلة ركنية ليطلق تسديدة قوية في الشباك، وأضاف جابياديني الهدف الخامس بعد دقيقة واحدة من دخوله بديلا بعد انفراد بمرمى العروبة.

وضمن النصر أول ثلاث نقاط في رصيده بالموسم الجديد قبل مواجهة بني ياس في الجولة المقبلة، فيما سيحاول العروبة تدارك هذه الخسارة عندما يحل ضيفا على الجزيرة.

وفي مباراة أقيمت بنفس التوقيت، سجل الصربي ميلوش كوسانوفيتش مدافع عجمان هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ليمنح مضيفه الوحدة الانتصار 1-صفر في مباراة أهدر فيها الضيوف ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 عندما حاول كوسانوفيتش اعتراض مسار تمريرة عرضية منخفضة لكنه وضع الكرة في شباك فريقه.

وحصل عجمان على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لكن المهاجم المغربي سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

ويحل الوحدة ضيفا على خورفكان في الجولة الثانية من المسابقة، فيما سيكون عجمان أمام اختبار صعب حين يستضيف شباب الأهلي.