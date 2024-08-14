قبل انطلاقه المرتقب يوم الجمعة المقبل أصبح من المعتاد أن يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير من الأسبوع بدلاً من يوم السبت، كما كان الحال في السنوات السابقة، إذ يستضيف مانشستر يونايتد فريق فولهام، في مواجهة صعبة في افتتاحية البريميرليغ ويتمنى من خلالها إيريك تين هاغ أن يكون أول من يحتل صدارة الترتيب.

وفقًا لموقع talkSPORT، فإن السبب وراء إقامة المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة، يعود إلى صفقة حقوق البث التي تفاوضت عليها شبكة "سكاي سبورتس"، حيث اعتادت الشبكة الشهيرة أن تطالب بانطلاق البريميرليغ بشكل سنوي منتظم كل يوم جمعة منذ أغسطس 2016 وحتى وقتنا هذا.

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ولا يزال هذا التوقيت بعد 10 سنوات من اعتماده يحظى بالأولوية لمباراة الافتتاح في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يسمح بالتركيز الكامل على بث الإثارة والحماس لبداية الموسم الجديد، بدلاً من التنافس مع أحداث رياضية أخرى أو مباريات أخرى في الدوري.

قبل هذا التاريخ كانت المباريات المباشرة تُجدول يوم الجمعة فقط في حال وجود ظروف خاصة كما حدث عندما تم نقل مباراة مانشستر يونايتد على أستون فيلا في أغسطس 2015 إلى يوم الجمعة؛ بسبب مسيرة لجماعات أقصى اليمين المتطرف في المنطقة في اليوم التالي، ومع ذلك، بدءًا من أغسطس 2016، هدفت "سكاي" إلى جذب جماهير أكبر من خلال جعل مباريات ليلة الجمعة ميزة منتظمة.

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ومن المفارقات أن انطلاق الدوري الممتاز لأول مرة يوم الجمعة العام 2016 كان أيضًا في أولد ترافورد، إذ سجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفين في أول ظهور له في ملعب أولد ترافورد، وعاد بول بوغبا المنتظر بشدة إلى مسرح الأحلام للمشاركة في الفوز على ساوثهامبتون 2-0.

وكانت هذه آخر مرة يفتتح فيها مانشستر يونايتد موسم الدوري، وفي الموسم الماضي، تولى حامل اللقب مانشستر سيتي شرف الافتتاح بفوز 3-0 على بيرنلي، ويأمل يونايتد في تحقيق بداية قوية مماثلة للموسم الجديد بعد خسارته في كأس الدرع الخيري بركلات الترجيح.