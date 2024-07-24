قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إن بلاده ستنافس "بأفضل فريق لها على الإطلاق" في أولمبياد باريس، وستعول بشكل كبير مجددا على متسابقي ألعاب القوى لحصد المزيد من الميداليات.

ويتصدر رياضيو الميدان والمضمار، ومعظمهم ولدوا خارج البحرين، المشهد مجددا عندما يبدأ مشوارهم في العاصمة الفرنسية، إذ نالت البلاد جميع ميدالياتها الأربع في تاريخها الأولمبي في منافسات ألعاب القوى، مع تطلعات بالفوز بميدالية أيضا في المصارعة الحرة.

وقال الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية: "لدينا هذه المرة مجموعة مميزة من الرياضيين في باريس، وهم أفضل المشاركين وأفضل العناصر التي ستمثل البحرين".

وأضاف: "حققت البحرين نتائج إيجابية في المشاركة السابقة بدورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، وخرجت بحصيلة من 12 ميدالية ذهبية وثلاث فضيات وخمس برونزيات، وهذا يؤكد أننا نملك قاعدة قوية، ومؤشرا إيجابيا للفوز بميداليات في باريس".

وتشارك البحرين في باريس ببعثة من 14 رياضيا ورياضية، من بينهم ثمانية عداءين في خمس ألعاب، هي: ألعاب القوى والمصارعة الحرة ورفع الأثقال والجودو والسباحة.

وافتتحت البحرين سجلها من الميداليات في ألعاب القوى بالحصول على ذهبية سباق 1500 متر في لندن 2012 عن طريق العداءة مريم جمال التي ولدت في إثيوبيا.

وتعد العداءة "وينفرد يافي" المولودة في كينيا، والمتوجة بطلة للعالم في بودابست 2023 في سباق ثلاثة آلاف متر موانع، من أبرز المرشحات للفوز بميدالية أولمبية في باريس.

كما تتوقع البحرين تحقيق نتائج مميزة في المصارعة الحرة بمشاركة بطل العالم 2023 أحمد تاج الدين المولود في روسيا في وزن 97 كيلوجراما.

وفاز تاج الدين بذهبية هذا الوزن في بطولة العالم في بلجراد 2023، وسيكون مرشحا قويا لنيل ميدالية في باريس.

وتوقع رضا حاجي، رئيس الاتحاد البحريني للمصارعة، تألق تاج الدين قائلا: "استعد تاج الدين جيدا للمشاركة الأولمبية، ويأمل إضافة ميدالية أولمبية لرصيد البحرين ورصيده الشخصي".

وأضاف: "كلنا متفائلون بتحقيق البطل تاج الدين نتيجة لافتة في باريس، فصاحب ذهبية بطولة العالم في بلجراد حقق نتائج قوية هذا العام والعام الماضي، ونحن في الاتحاد البحريني للمصارعة حريصون على توفير كل الدعم والاهتمام بهذا البطل".