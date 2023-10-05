رسميًا.. العاهل المغربي يعيّن فوزي لقجع رئيسًا للجنة كأس العالم 2030
أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس قرر تعيين فوزي لقجع "رئيسًا للجنة كأس العالم 2030" وذلك بعد فوز البلاد بحق تنظيم النهائيات بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
ولقجع هو رئيس اتحاد كرة القدم المغربي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وقال الديوان الملكي في بيان، اليوم الخميس: "بهذه المناسبة أعرب جلالة الملك عن الأمل والإرادة في أن يكون تنظيم هذه التظاهرة العالمية مدفوعًا بطموح قوي ينبني على مشروع قادر على ضمان النجاح الكبير لهذه الدورة".
وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا)، أمس الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، بينما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي، للاحتفال بمئوية المسابقة.
وكان الملف المشترك من المغرب، والبرتغال، وإسبانيا، هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة، ومن المفترض أن يعلن "الفيفا" الملف الفائز خلال العام المقبل.