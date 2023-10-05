رسميًا.. العاهل المغربي يعيّن فوزي لقجع رئيسًا للجنة كأس العالم 2030

وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا)، أمس الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، بينما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي، للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب، والبرتغال، وإسبانيا، هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة، ومن المفترض أن يعلن "الفيفا" الملف الفائز خلال العام المقبل.