خطف نادي التحدي، الناشط في الدوري الليبي الممتاز، الأضواء في سوق الانتقالات الصيفية بتعاقده مع 12 لاعبا جددا ليكون النادي العربي الأكثر نشاطا خلال الميركاتو الصيفي الحالي وذلك استعدادا لموسم 2024 ـ 2025.

وخلال شهري يوليو وأغسطس 2024، ضم نادي التحدي الذي اكتفى خلال موسم 2023 ـ 2024، باللعب في المرحلة الاولى وفشل في التأهل لسداسي التتويج، كلا من المهاجم البرتغالي فالدي، وهداف المنتخب الفلسطيني "شهاب قنبر " وسعد المسماري ولاعب الوسط السوداني "ضياء الدين محجوب" فضلا عن محمود أبو وردة.

كما تعاقد مع الإيفواري ندا وإصميد الصفراني وعلي رزق ومحمد النقاز وطه خليل ومحسن الأوجلي وأحمد عياد.

ويعد التحدي الليبي أكثر الأندية العربية تعاقدا مع لاعبين جدد بضمه 12 لاعبا قبل انطلاق الدوري المحلي لموسم 2024 ـ 2025 وذلك في أواخر سبتمبر المقبل.

وفي الدوري الجزائري، فرض نادي شباب بلوزداد وصيف بطل الدوري لموسم 2023 ـ 2024 سيطرة تامة في سوق الانتقالات الصيفية وذلك بضم 11 لاعبا استعدادا للموسم الجديد الذي سيخوض فيه النادي مسابقة دوري أبطال إفريقيا والدوري الجزائري للمحترفين.

وتعاقد شباب بلوزداد مع 11 لاعبا جديدا كان آخرهم أيمن محيوص على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من نادي يافردون السويسري.

كما ضم النادي كلا من الجنوب إفريقي خانيسا مايو، ومصطفى زغبة وهادي شعبة وعرفات دومبيا وجاك أمبي وبدر الدين سوياد وأسامة ديباش ومحمد بالخادم وأيمن بوقرة وأيمن رحماني ليتصدر قائمة الأندية العربية من حيث عدد الوافدين الجدد.

ويتقدم شباب بلوزداد على اتحاد خنشلة في الدوري الجزائري الذي ضم 10 لاعبين وهم: لاعب خط الوسط خالـد ناش قادمـا من نادي جدة السعودي ومحمد إسـلام باكير قادمـا من نادي شباب بلوزداد، والظهير الأيسر الإيفواري " غباي مويز " قادما من نادي أف سي صول الإيفواري.

كما تعاقد الاتحاد مع كل من الظهيـر الأيمـن أيمن الشـعراوي قادمـا من الإتحاد الرياضي السـوفي والمهاجـم الكونغـولي "برينـس إيبارا " بعد تجربة في الـدوري الفيتنامي . وضم الاتحاد المهاجـم الجزائري جاوشي حـميـد ولاعب خط الوسط عيبـود سميـر من نادي مضر السعودي وزناسني حمـيدة من جمعية أولمبي الشلـف وأسامة ليتـيم من مولودية الجزائر.

وفي الدوري التونسي تصدر الترجي قائمة الاندية الاكثر تعاقدا مع لاعبين جدد برصيد 8 صفقات يتصدرها صانع الألعاب يوسف البلايلي قادما من مولودية الجزائر.

وأمضى البلايلي عقدا مع الترجي حتى يونيو 2026، فيما ضم بطل تونس لاعب الوسط الايفواري عبد الرحمان كوناتي، والجناح الجنوب إفريقي الياس موكوينا من سيخوخون الجنوب إفريقي فضلا عن أيمن بن محمد وحمزة الجلاصي ويوسف العبدلي والبشير بن سعيد ولاري عزوني.

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وفي الدوري السعودي تصدر فريقا الاتحاد والقادسية السباق الصيفي نحو التعاقد مع لاعبين جدد.

وضم نادي القادسية الصاعد حديثا لدوري روشن السعودي للمحترفين 9 لاعبين جدد يتقدمهم 3 نجوم وهم الإسباني ناتشو بطل أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، وقائد ريال مدريد.

وتعاقد القادسية مع الغابوني بيير أوباميانغ نجم أولمبيك مرسيليا، والهداف السابق لأرسنال الإنجليزي.

كما ضم النادي الأرجنتيني إيزيكويل فيرنانديز وناهيتان نانديز من كالياري الإيطالي وكلا من علي هزازي وقاسم لاجامي على التوالي من الاتفاق والفتح السعوديين.

وضم نادي القادسية محمد قاسم من النصر وحسين القحطاني من الشباب فضلا عن استعادة صالح أبو الشامات بعد انتهاء فترة إعارته إلى التعاون.

وفي ما يلي أكثر 5 أندية عربية تعاقدا مع لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الجاري:

ـ التحدي (الدوري الليبي) : 12 لاعبا

ـ شباب بلوزداد (الدوري الجزائري) : 11 لاعبا

ـ اتحاد خنشلة (الدوري الجزائري) 10 لاعبين

ـ القادسية (الدوري السعودي) 9 لاعبين

ـ الترجي (الدوري التونسي) : 8 لاعبين