خوسيلو يسجل من مقصية مذهلة في مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد (فيديو)

وتكفل الوافدان الجديدان خوسيلو وجود بيلينغهام بهدفي ريال مدريد.

بدأ بيلنغهام التسجيل في توقيت مبكر من عمر المباراة، قبل أن يتمكن خوسيلو، وهو المهاجم الوحيد حاليا في قائمة ريال مدريد، من تسجيل الهدف الثاني ببراعة.