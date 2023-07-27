خوسيلو يسجل من مقصية مذهلة في مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد (فيديو)
سجل المهاجم الإسباني خوسيلو هدفا من مقصية مذهلة خلال مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية التي أقيمت فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وحقق ريال مدريد الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد أمام حضور جماهيري كبير.
وتكفل الوافدان الجديدان خوسيلو وجود بيلينغهام بهدفي ريال مدريد.
بدأ بيلنغهام التسجيل في توقيت مبكر من عمر المباراة، قبل أن يتمكن خوسيلو، وهو المهاجم الوحيد حاليا في قائمة ريال مدريد، من تسجيل الهدف الثاني ببراعة.
برشلونة وآرسنال
في مباراة أخرى حقق آرسنال فوزا كبيرا على برشلونة بخمسة أهداف لثلاثة في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
وخسر آرسنال مباراته الودية الاولى أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، وألغيت مباراة برشلونة ويوفنتوس بسبب مرض عدد من لاعبي البلوغرانا.
سجل أهداف آرسنال بوكايو ساكا وكاي هافيرتز وفييرا وتروسارد "هدفين"، بينما تكفل ليفاندوفسكي ورافينيا وفيران توريس بأهداف برشلونة.
وستجمع مباراة ودية ريال مدريد وبرشلونة الأسبوع القادم في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.