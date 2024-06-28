الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري المصري ويفوز على فاركو
سجل حسين الشحات هدفا في كل شوط، ليقود الأهلي للفوز 2-1 على ضيفه فاركو، ويواصل حامل اللقب انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.
منح الشحات التقدم للأهلي في الدقيقة 39 بتسديدة من مدى قريب، بعدما تبادل الكرة مع وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء.
واستمرت فاعلية الشحات وجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 57 بتسديدة غيّرت اتجاهها بعدما سيطر على تمريرة عرضية من طاهر محمد طاهر.
وقلص فاركو الفارق بعدها بدقيقتين عن طريق جيفرسون إنكادا، الذي أطلق تسديدة قوية في سقف المرمى لم يتمكن الحارس محمد الشناوي من التصدي لها.
وسيطر فريق المدرب السويسري مارسيل كولر على المباراة، ليحقق الفوز ويكرر تفوقه على فاركو بعدما واجهه في مباراة مؤجلة من الدور الأول الأسبوع الماضي.
ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر، الذي ألغيت مباراته مع مضيفه سموحة في التوقيت نفسه؛ بسبب حريق في أحد غرف المحولات الكهربائية باستاد الإسكندرية.
وخاض بيراميدز خمس مباريات أكثر من الأهلي.
وتجمد رصيد فاركو عند 25 نقطة من 28 مباراة في المركز 15.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: