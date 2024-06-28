الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري المصري ويفوز على فاركو

منح الشحات التقدم للأهلي في الدقيقة 39 بتسديدة من مدى قريب، بعدما تبادل الكرة مع وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء.

واستمرت فاعلية الشحات وجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 57 بتسديدة غيّرت اتجاهها بعدما سيطر على تمريرة عرضية من طاهر محمد طاهر.

وقلص فاركو الفارق بعدها بدقيقتين عن طريق جيفرسون إنكادا، الذي أطلق تسديدة قوية في سقف المرمى لم يتمكن الحارس محمد الشناوي من التصدي لها.

وسيطر فريق المدرب السويسري مارسيل كولر على المباراة، ليحقق الفوز ويكرر تفوقه على فاركو بعدما واجهه في مباراة مؤجلة من الدور الأول الأسبوع الماضي.