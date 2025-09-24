برشلونة يكشف سر تأخر عودته إلى ملعب "كامب نو"

قال نادي برشلونة إن السلطات رفضت منحه الضوء الأخضر للعودة إلى ملعب "كامب نو" لخوض مباراة يوم الأحد المقبل في الليغا أمام ريال سوسيداد بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالسلامة والأمن في الملعب الذي تم تجديده.

كان برشلونة يأمل في العودة لخوض مباريات على ملعب كامب نو بسعة مخفضة (27 ألف متفرج) لكنه فشل في الحصول على التصاريح اللازمة من مجلس مدينة برشلونة.

أخبار ذات علاقة كابوس كتالونيا.. عثمان ديمبيلي يوجه 4 ضربات موجعة لبرشلونة

أخبار ذات علاقة تهدد ميسي.. من هي لاعبة برشلونة التي حطمت رقم كريستيانو رونالدو؟

وبدلا من ذلك، سيستضيف برشلونة المباراة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في "مونتغويك" حيث لعب الفريق خلال موسمي 2023-2024 و2024-2025 مع تأخر أعمال تجديد ملعب كامب نو الآن تسعة أشهر عن الموعد المحدد.

وقال رئيس الحماية المدنية سيباستيا ماساج في اجتماع مجلس المدينة: "رصدنا بعض الجوانب التي تحتاج إلى إصلاح ولها تأثير على سلامة وأمن الملعب".

واضطر برشلونة لبدء مشواره في الدوري الإسباني على ملعب يوهان كرويف في مجمع التدريب الخاص به حيث حضر 6 آلاف مشجع فقط مباراته أمام فالنسيا في 14 سبتمبر، بعد أن تسبب حفل للمغني بوست مالون في تدهور حالة أرضية ملعب لويس كومبانيس.

وقال برشلونة في بيان: "يعمل النادي حاليا على التعديلات الجديدة التي أطلعنا عليها المجلس اليوم".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن النادي الكتالوني أيضا أن مباراته في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في الأول من أكتوبر ستقام على ملعب لويس كومبانيس.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني متأخرا بخمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر، لكنه لعب خمس مباريات مقابل ست مباريات لريال.