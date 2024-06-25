كولومبيا تحبط انتفاضة باراغواي في كوبا أمريكا
حقق منتخب كولومبيا فوزًا مثيرًا على حساب منافسه باراغواي بنتيجة 2-1 ،فجر الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
تقدم دانيال مونوز لصالح منتخب كولومبيا في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد تمريرة متقنة أرسلها القائد جيمس رودريغيز.
ولكن المنتخب الكولومبي واصل الضغط على دفاع باراغواي، وسجل الهدف الثاني عن طريق لاعبه جيفرسون ليرما بصناعة رودريغيز مجددًا.
وتألق لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي مع المنتخب الكولومبي رغم أنه لم يهز الشباك ولكن قدم فاصلًا من المهارات المميزة.
ونجح منتخب باراغواي في تسجيل هدفه عن طريق جوليو إنشيزو في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.
واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح كولومبيا في الدقيقة 86 قبل أن يلغيها بعد مراجعة تقنية الفيديو.
وحصد منتخب كولومبيا أول 3 نقاط في مستهل مشواره بالبطولة القارية ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتًا قبل لقاء البرازيل وكوستاريكا.
ويبقى منتخب باراغواي في المركز الأخير بلا نقاط.
وكانت النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا قد شهدت فوز المنتخب الأرجنتيني على كندا بنتيجة 2-0 في المجموعة الأولى بجانب تعادل تشيلي مع بيرو دون أهداف.
وشهدت المجموعة الثانية فوز فنزويلا على الإكوادور بنتيجة 2-1 بجانب تغلب المكسيك على جامايكا بنتيجة 1-0.
وفاز منتخب أوروغواي على بنما بنتيجة 3-1 في المجموعة الثالثة بجانب فوز المنتخب الأمريكي على بوليفيا بنتيجة 2-0.