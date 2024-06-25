كولومبيا تحبط انتفاضة باراغواي في كوبا أمريكا

حقق منتخب كولومبيا فوزًا مثيرًا على حساب منافسه باراغواي بنتيجة 2-1 ،فجر الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم دانيال مونوز لصالح منتخب كولومبيا في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد تمريرة متقنة أرسلها القائد جيمس رودريغيز.