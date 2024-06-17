سارق مساحات ومتابع جيد لرونالدو.. الكشف عن أحد أسرار تألق بيلينغهام
من جديد ظهر جود بيلينغهام، أو كما يجب أن يطلق عليه حقًا "جول" بيلينغهام في أفضل حالاته، وقدم لفريقه ثلاث نقاط مهمة.
لكن الفارق هذه المرة أن فريقه هو منتخب إنجلترا وليس ريال مدريد، والثلاث نقاط هذه المرة وزنها ذهب في كأس الأمم الأوروبية ومن الصعب تعويضها على عكس نقاط الدوري الإسباني.
أحرز بيلينغهام هدف إنجلترا الافتتاحي في اليورو ليكرر ما فعله في كأس العالم قبل عامين عندما أحرز الهدف الافتتاحي أيضًا في قطر 2022 لـ"الأسود الثلاثة".
التألق غير مشروط بريال مدريد
أثبت بيلينغهام للجميع ضد صربيا أن تألقه وتأثيره الكبير في المباريات غير مرتبط فقط بريال مدريد.
بيلينغهام كان هداف الملكي في الموسم المنصرم وعاملًا حاسمًا في حصد الفريق للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بسبب ما قدمه من مستويات.
لكن البعض تخيل أن كل ذلك قد يختفي مع المنتخب الإنجليزي في بطولة بقوة كأس الأمم الأوروبية، وعلى النقيض كان بيلينغهام في الموعد والمكان المناسب من أجل حصد ثلاث نقاط غاية في الأهمية للإنجليز في بداية البطولة.
أرقام خاصة
بهدفه ومشاركته ضد صربيا كان لجود بيلينغهام عدة أرقام خاصة للغاية مع المنتخب الإنجليزي، بعد موسمه المميز في ريال مدريد.
بيلينغهام أصبح أول لاعب أوروبي يظهر في ثلاث بطولات كبرى هي كأس الأمم الأوروبية 2020 و2024 وكأس العالم 2022 قبل أن يبلغ 21 عامًا.
كذلك أصبح ثالث أصغر من يسجل للمنتخب الإنجليزي في تاريخ مواجهات كأس الأمم الأوروبية، بعد الثنائي واين روني ومايكل أوين.
مساحات غير مستغلة
من أحد أهم أسرار بيلينغهام هو قدرته الخارقة على استغلال المساحات غير المستغلة والتي يغفل عنها الكثير.
بيلينغهام يجد لنفسه طريقًا نحو المرمى غير ذلك الذي يسلكه الجميع، ويجعل تسجيل الأهداف يبدو سهلًا، لكن في الواقع ما يقوم به أصعب بكثير مما يبدو عليه.
النجم الإنجليزي يملك الكثير من الذكاء في تحركاته داخل وخارج منطقة الجزاء، فعادة ما تراه يتجول خارجها وفجأة ينقض على مكان معين داخلها يعلم أن الكرة ستصل لذلك المكان وأنه سيسجلها هدفًا.
شاهد هدفه في مرمى صربيا جيدًا وستفهم المقصود، ثمانية لاعبين من الخصم وحارس مرماهم فشلوا في توقع مسار بيلينغهام الذي جعل نفسه حرًا داخل منطقة الجزاء ليسجل رأسية رائعة باندفاع كبير من خارج المنطقة لم يستطع أحد إيقافه.
على خطى رونالدو
ما يقوم به بيلينغهام يذكرنا بعض الشيء بلاعب آخر جاب ملاعب أوروبا وتألق في إسبانيا مع ريال مدريد.
ذلك اللاعب هو كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، الذي لطالما عرف كيف يسرق المساحات ويجد لنفسه الفرصة من أجل التسجيل.
هدف بيلينغهام بالرأس ضد صربيا يشبه إلى حد كبير ذلك الهدف الذي سجله رونالدو برأسه في مرمى شالكه بالتحديد في دوري أبطال أوروبا عام 2015.
وأيضًا هدف آخر للدون في مرمى فولفسبورغ بالموسم نفسه وبالرأس أيضًا وفي كلا الهدفين تحرك رونالدو داخل المنطقة قبل التسجيل بالرأس كان يجب تدريسه في مدارس كرة القدم، ويبدو أن بعض المدربين فعلوا ذلك فعلًا وكان بيلينغهام من المحظوظين الذين تعلموا طريقة البرتغالي، ولذلك سجل بهذه الكيفية.