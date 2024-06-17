سارق مساحات ومتابع جيد لرونالدو.. الكشف عن أحد أسرار تألق بيلينغهام

من جديد ظهر جود بيلينغهام، أو كما يجب أن يطلق عليه حقًا "جول" بيلينغهام في أفضل حالاته، وقدم لفريقه ثلاث نقاط مهمة.

لكن الفارق هذه المرة أن فريقه هو منتخب إنجلترا وليس ريال مدريد، والثلاث نقاط هذه المرة وزنها ذهب في كأس الأمم الأوروبية ومن الصعب تعويضها على عكس نقاط الدوري الإسباني.

أحرز بيلينغهام هدف إنجلترا الافتتاحي في اليورو ليكرر ما فعله في كأس العالم قبل عامين عندما أحرز الهدف الافتتاحي أيضًا في قطر 2022 لـ"الأسود الثلاثة".