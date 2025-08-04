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رياضة

نجم وحيد سقط من حسابات فليك في برشلونة

نجم وحيد سقط من حسابات فليك في برشلونة
هانزي فليك مدرب برشلونةالمصدر: حساب برشلونة على منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 5:02 م

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تجاهل الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، لاعباً وحيداً في صفوف فريقه.

تعقدت وضعية الحارس إينياكي بينا في برشلونة منذ خلافه مع المدرب الألماني هانز فليك بسبب وضعيته داخل الفريق إثر التعاقد مع البولندي فويتشك تشيزني.

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 وكان الإسباني إينياكي بينا الحارس الأساسي لبرشلونة بعد إصابة الحارس الألماني مارك تير شتيغن لكن برشلونة تعاقد مع الحارس البولندي تشيزني وأعاده من الاعتزال وأصبح أساسيا وهو ما لم ينل رضا الحارس الإسباني.

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 وزادت وضعية إينياكي بينا تعقيدا بعد مناقشة ساخنة مع هانز فليك الذي يتميز بكونه مدربا يحب الانضباط وتم وضع الحارس احتياطيا في نهاية الموسم.

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وهذا الصيف تعاقد برشلونة مع الحارس الإسباني خوان غارسيا بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع إسبانيول ليتراجع دور بينا للحارس الثالث.

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 وخلال الجولة الإعدادية للموسم الجديد لم يلعب إينياكي بينا ولو دقيقة خلال اللقاءات الودية الثلاثة وكان اللاعب الوحيد الذي لم يعطه هانز فليك الفرصة للعب مما يؤكد عدم رغبة المدرب في بقائه ببرشلونة ويأمل في رحيله.

ويرغب إينياكي بينا في البقاء بإسبانيا حيث تلقى عروضا من سيلتا فيغو الذي يرغب في التعاقد معه مجانا على سبيل الإعارة، لكن برشلونة يحتاج للمال ويفضل بيعه قبل نهاية عقده صيف 2026.

كما دخل غلطة سراي التركي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع الحارس الذي يرغب في الرحيل في أسرع وقت وأخبر إدارة برشلونة بخططه.

 

 

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