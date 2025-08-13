على خطى العملاق بونو.. من هو المغربي ريان أزواغ الذي اقتحم أسوار إشبيلية؟

انضم الحارس المغربي الواعد ريان أزواغ إلى نادي إشبيلية الإسباني ليبدأ مسيرة احترافية في أوروبا مقتفيا أثر النجم المغربي الحالي وحارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو.

وأعلن اتحاد طنجة، مساء اليوم الأربعاء في بيان رسمي، عن انتقال حارس مرماه ريان أزواغ، إلى صفوف إشبيلية.

وقال الاتحاد عبر حسابه على "فيسبوك": "يعلن نادي اتحاد طنجة عن انتقال لاعبه الشاب الموهوب ريان أزواغ إلى نادي إشبيلية الإسباني، ويتوجه النادي بخالص الشكر والتقدير لريان على ما قدمه من إخلاص وعطاء خلال فترة دفاعه عن ألوان الفريق، متمنين له مسيرة احترافية ناجحة ومليئة بالإنجازات".

وأشاد الكثير من المتابعين بالصفقة الجديدة نحو الفريق الأندلسي خصوصا أن الحارس الدولي ياسين بونو شهد ذروة تألقه وفاز بالألقاب بعد انضمامه إلى نادي إشبيلية قادما من جيرونا بعد أن خاض أيضا تجربة قصيرة مع أتلتيكو مدريد.

وسيكون ريان أزواغ البالغ من العمر 18 عاما أمام فرصة لينسج على منوال بونو الذي انتقل في 2012 من الوداد البيضاوي إلى أتلتيكو مدريد قبل أن يتألق في الملاعب الإسبانية ومنها إلى الدوري السعودي في 2023 من بوابة نادي الهلال.

أخبار ذات علاقة الآلاف تعاطفوا معه.. انهيار حارس مغربي بعد خطأ فادح (فيديو)

وكان ريان أزواغ وقّع قبل أشهر قليلة عقد احتراف مع نادي اتحاد طنجة، يمتد لثلاثة أعوام، قبل أن يغادر إلى الفريق الأندلسي لطرق أبواب الدوري الإسباني.

وولد حارس المرمى الواعد في يناير 2007 في بلجيكا، وهو يحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية ولكنه اختار الدفاع عن ألوان منتخب أسود الأطلس في فئات الشبان.

وتخرج أزواغ من مركز تكوين الشبان في فريق اتحاد طنجة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول خلال فترة الاستعدادات الصيفية لموسم 2024-2025.

وشارك ريان أزواغ في 3 مباريات خلال الموسم الماضي في الدوري المغربي، وتلقت شباكه خلالها مرماه هدفا وحيدا مقابل حفاظه على نظافة شباكه مرتين.

وعاش النجم الواعد في إشبيلية الموسم الماضي على وقع حادثة قاسية في مباراة اتحاد طنجة والمغرب التطواني عندما منحه المدرب فرصة حراسة الشباك للمرة الأولى.

وخلال المباراة التي خسرها فريقه (2 ـ 1)، ارتكب أزواغ خطأ فادحا كان وراء قبوله الهدف الأول قبل أن يتسبب في ركلة جزاء للمنافس.

وعندما كان يستعد للوقوف أمام تسديد الركلة بادر المدرب بتبديله وإقحام الحارس الثاني، مما أدخله في موجة بكاء وأثار تعاطف الآلاف من الجماهير معه.

وبعد أكثر من عام بقليل، استطاع الحارس الشاب أن يتجاوز تلك الحادثة لينضم إلى إشبيلية الإسباني.