يلقب بـ"الثور".. من هو ألفارو رودريغيز مهاجم ريال مدريد الجديد؟

ودخل الفارو رودريغيز الملقب بالثور في الدقيقة الـ87 وصنع هدفا لفينيسيوس جونيور تم إلغاؤه من طرف تقنية حكم الفيديو بسبب التسلل قبل أن يقدم تمريرة حاسمة ثانية في الوقت بدل الضائع سجل منها ماركو أسينسيو الهدف الثاني وهدف تأمين فوز ريال مدريد بالمباراة 2-0.

ولد ألفارو رودريغيز بتاريخ الـ14 من تموز/ يوليوز 2004 ويبلغ من العمر 18 عامًا، إذ ولد في إسبانيا من أسرة أوروغوانية، والده هو كوكيتو لاعب دولي سابق في منتخب الأوروغواي.

يحمل ألفارو رودريغيز الملقب بـ"الثور" جنسيتين، الأولي الإسبانية والثانية للأوروغواي لكنه يمثل منتخب أوروغواي.

وبدأ ألفارو رودريغيز مسيرته كلاعب في الفئات الصغرى في فرق غلوبال بالاموس وجيرونيس سابات ثم التحق بفئة الشباب لجيرونا في الفترة ما بين 2015 و2020 قبل أن يلتحق بشباب ريال مدريد في 2020 -2021.