نوايا سيئة في الأهلي.. تعليق ناري من محمود أبو الدهب بعد التعادل مع إنبي (فيديو)

علق محمود أبو الدهب، نجم الأهلي المصري الأسبق، على تعادل الفريق الأحمر مع نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري المحلي، وهو الأمر الذي أشعل غضبا كبيرا داخل جدران النادي الأحمر بسبب سوء المستوى وتراجع النتائج.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام إنبي بنتيجة 1-1، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، لتتواصل النتائج المخيبة للفريق الأحمر، حتى بعد عودة عماد النحاس لتولي زمام الأمور خلفاً للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

تقدم الأهلي بضربة رأس رائعة للاعب الوسط محمود حسن "تريزيغيه" بعد تلقيه تمريرة عرضية نموذجية من الظهير الأيمن محمد هاني في الدقيقة 34.

ورغم الضعف الهجومي الواضح، لم يجر النحاس تغييرات لتنشيط الخط الأمامي، لتتلقى شباكه هدفاً في الدقيقة 65 من ركلة جزاء أُحتسبت ضد أليو ديانغ، ونفذها أحمد العجوز بتسديدة على يمين الشناوي الذي لمسها بأطراف أصابعه.

ويواجه الأهلي صعوبات في الدوري هذا الموسم، وبعد خوض 5 مباريات يحتل الفريق المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: "مشكلة الأهلي أن هناك لعنة، هناك نوايا سيئة داخل الفريق، وعندما تجد فريقا مثل إنبي وهناك فارق كبير في الإمكانيات بينه وبين الأهلي في كل شيء يتفوق عليك بهذا الشكل، ولكن الأهلي به عشوائية، ورحل المدرب وجاء النحاس والحال لم يتغير".

وأضاف: "عندما ننظر للجدول ونرى الأهلي في المركز الـ15 بجدول الدوري فهناك شيء خاطئ بكل تأكيد، لا يعقل أن البطل بعد 5 جولات يتواجد في هذا المركز".