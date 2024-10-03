القنوات المجانية الناقلة للسوبر المصري في أبوظبي

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية بشغف كبير انطلاق بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي، أمس الأربعاء، إقامة منافسات بطولة السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتنطلق البطولة يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر حيث يلتقي الزمالك وبيراميدز الساعة 04:05 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد آل نهيان، بينما يستضيف استاد محمد بن زايد فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباريات السوبر المصري:

أعلنت من جانبها قناة "أون تايم سبورت"، عن إذاعة مباريات بطولة كأس السوبر المصري.

وكتب الحساب الرسمي للقناة عبر "فيسبوك": "انتظروا مباريات كأس السوبر المصري على قنوات ON TIME SPORTS في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2024.. كونوا على الموعد".

كما أعلنت قنوات "أبوظبي الرياضية" نقل أحداث البطولة.