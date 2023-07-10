سبب رفض برشلونة عودة نيمار إلى صفوف الفريق
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أسباب رفض إدارة نادي برشلونة عودة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مجددا لصفوف "البلوغرانا" في الوقت الحالي.
وينتهي عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2025، وأفادت تقارير بأن النادي الفرنسي بصدد بيعه للاستفادة ماليًا من ذلك، والتخلص من راتبه الكبير.
وخضع النجم البرازيلي لعملية جراحية في 10 مارس الماضي، بعدما تعرض لإصابة قوية في الكاحل، ومن وقتها لم يلعب أيّ مباراة مع النادي الباريسي.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إنه "تم عرض نيمار على برشلونة ولكن الإدارة الفنية بالنادي رفضت".
وأضاف التقرير: "بعد فشل استعادة ليونيل ميسي إثر انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، قام وكلاء اللاعب البرازيلي والوكيل بيني زهيفي بمحاولة إعادة نيمار إلى برشلونة ولكن النادي الإسباني رفض العرض لسببين بارزين".
وتابع: "سبب الرفض الأول كان الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا، وهي ما يجعل ضم نيمار غير ممكن في الوقت الحالي".
وأردفت الصحيفة: "رغم أن الإدارة الفنية لم تشكك في جودة نيمار، فإنهم اعتبروا أن قدومه سيسبب أزمة في غرفة تغيير الملابس وسيفسد المناخ الجيد بين اللاعبين، الذي تم صنعه مؤخرا ونجح في تتويج الفريق بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، والآن رهان برشلونة الاستراتيجي في البرازيل هو فيتور روكي، لاعب فريق أتلتيكو باراناينسي".
وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة بشكل مفاجئ للجميع في صيف 2017، بعدما قرر نادي باريس سان جيرمان دفع الشرط الجزائي في عقده الذي بلغ 222 مليون يورو.
وأشارت تقارير مؤخرا إلى أن تركيز نيمار حاليا ينصب على العودة إلى باريس سان جيرمان والاستعداد للموسم الجديد للدوري الفرنسي الذي سينطلق يوم 13 أغسطس المقبل.
ونشر نيمار عبر حسابه على منصة "Threads" صورة لطائرة خاصة أثناء توجهه إلى باريس، مع وضع علم فرنسا، معلقًا: "ذاهب لموسم 2023-2024".