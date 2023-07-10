سبب رفض برشلونة عودة نيمار إلى صفوف الفريق

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أسباب رفض إدارة نادي برشلونة عودة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مجددا لصفوف "البلوغرانا" في الوقت الحالي.

وينتهي عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2025، وأفادت تقارير بأن النادي الفرنسي بصدد بيعه للاستفادة ماليًا من ذلك، والتخلص من راتبه الكبير.

وخضع النجم البرازيلي لعملية جراحية في 10 مارس الماضي، بعدما تعرض لإصابة قوية في الكاحل، ومن وقتها لم يلعب أيّ مباراة مع النادي الباريسي.