أس: ألفونسو ديفيز يحدد شرط التجديد لبايرن ميونخ
قالت صحيفة "أس" إنه سيتعين على بايرن ميونخ بذل قصارى جهده إذا أراد الاحتفاظ بألفونسو ديفيز (23 عامًا) وصد اهتمام ريال مدريد.
ونقلت عن صحيفة "بيلد" أن الظهير الكندي، المطلوب من ريال مدريد، يطالب بزيادة كبيرة في الراتب (15 مليون يورو للموسم) لتوقيع عقد جديد يبقيه في ملعب أليانز أرينا.
وأكدت "ماركا" أنه إذا لم يكن ديفيز في أعلى سلم الرواتب في بايرن ميونخ فإنه لن يجدد العقد الذي ينتهي في يونيو 2025.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها بايرن ميونخ تمديد عقد ديفيز، وبحسب "بيلد" فقد عرض عليه بايرن ميونخ 12 مليون يورو سنويًّا في بداية العام، لكن المفاوضات هدأت بعد رحيل المدير الرياضي آنذاك حسن صالح حميديتش.
والآن فإن كريستوف فرويند، خليفة حميديتش هو المسؤول عن التوصل إلى اتفاق مع ديفيز، لكن الأمور تغيَّرت، حيث يطلب ديفيز المزيد من المال.
وأكدت "ماركا" أن بايرن ميونخ سيبذل كل ما في وسعه لمحاولة إقناع ديفيز بالتجديد لأنه أحد أهم اللاعبين في مركزه، خاصة مع علم النادي البافاري باهتمام ريال مدريد باللاعب الكندي.
ونقلت الصحيفة عن نضال هوسة وكيل أعمال ديفيز قوله: "لا أريد أن أحتقر بايرن ميونخ، لكن ريال مدريد و14 لقبًا في دوري أبطال أوروبا، لقد كنت دائمًا من مشجعي هذا الفريق وسماع أنهم مهتمون بلاعب تمثله يجعلك تشعر بالفخر".
كما قال توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن ديفيز: "إنه لاعبنا الأول وهو لاعب أساسي بلا منازع، إنه يعلم أننا نقدره، وبالنسبة لي كمدرب، الأمر بسيط، إنه في المكان المناسب، ويلعب على أعلى مستوى في كل مباراة، الوضع التعاقدي للاعبين لا يؤثر على عملي، كريستوف فرويند (المدير الرياضي) ويان كريستيان دريسن (الرئيس التنفيذي) يعتنيان بذلك، لدي ثقة تامة بأنهم سيضعون الأسس اللازمة لنجاح كل شيء”.
وأشارت "ماركا" إلى أن مستقبل ديفيز سيكون حديث الصحف في السوق الصيفي المقبل، إذ ينتهي عقد اللاعب في 2025.
ويعرف ريال مدريد بالفعل من تصريحات ممثل اللاعب أن ديفيز يقدر اهتمام ريال مدريد، لكن عندما يحين الوقت سيتفاوض مع بايرن ميونخ، متوقعًا رد فعل مشابه لما حدث مع توني كروس في 2014.
وفي ذلك الصيف، رفض النادي التجديد وكان يتبقى على عقد كروس عام واحد على نهاية عقده، لذلك وافق بايرن ميونخ على انتقاله لريال مدريد مقابل 25 مليون يورو فقط.