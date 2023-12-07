أس: ألفونسو ديفيز يحدد شرط التجديد لبايرن ميونخ

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها بايرن ميونخ تمديد عقد ديفيز، وبحسب "بيلد" فقد عرض عليه بايرن ميونخ 12 مليون يورو سنويًّا في بداية العام، لكن المفاوضات هدأت بعد رحيل المدير الرياضي آنذاك حسن صالح حميديتش.

والآن فإن كريستوف فرويند، خليفة حميديتش هو المسؤول عن التوصل إلى اتفاق مع ديفيز، لكن الأمور تغيَّرت، حيث يطلب ديفيز المزيد من المال.

وأكدت "ماركا" أن بايرن ميونخ سيبذل كل ما في وسعه لمحاولة إقناع ديفيز بالتجديد لأنه أحد أهم اللاعبين في مركزه، خاصة مع علم النادي البافاري باهتمام ريال مدريد باللاعب الكندي.