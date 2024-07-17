كشف تقارير صحفية أن مسؤولي إنتر ميامي يخططون لمفاجأة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأمريكي، بدراسة الاستحواذ على نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، والذي بدأ فيه ميسي مسيرته الكروية.

ولعب ليونيل ميسي، وهو طفل في صفوف فريق نيولز أولد بويز خلال الفترة من 1995 إلى 2000، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في سن 13 سنة، ليبدأ رحلته الذهبية في الملاعب الإسبانية.

ميسي منذ رحيله عن نيولز أولد بويز لم يلعب إلا لبرشلونة ثم باريس سان جيرمان وأخيراً إنتر ميامي، رغم أن اسمه ارتبط بالعودة لفريق الطفولة في مرات عديدة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "relevo" الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن "مالكو إنتر ميامي يدرسون تقديم هدية استثنائية لميسي الذي بات رمزًا تجاريًّا للنادي، من خلال الاستحواذ على نادي نيولز أولد بويز في روساريو، ليتمكن المهاجم الأرجنتيني من تحقيق حلم ارتداء قميص هذا الفريق قبل نهاية مسيرته".

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ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من إنتر ميامي، قوله: "لقد وصلت فكرة شراء نادي نيولز بالفعل إلى مجلس إدارة النادي الأمريكي، وهو موضوع مطروح للنقاش".

وأوضحت الصحيفة أن الخطوة المتبقية حاليًّا هي أن يقوم الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بالعمل على إقرار قانون لتحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة لتصبح جزءًا من مشهد كرة القدم الأرجنتينية، ما يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.

وكان ليونيل ميسي تحدث أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة عن فكرة العودة لفريق طفولته الأرجنتيني، إذ صرح سنة 2017: "قلتها مرارًا إن رغبتي هي العودة للعب في نيولز أولد بويز، ولكني لا أعلم ماذا سيحدث".

يشار إلى أن آخر مرة ارتدى فيها ميسي قميص نيولز أولد بويز كان برفقة برشلونة، وذلك عقب وفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا في نوفمبر 2021، الذي دافع في نهاية مسيرته عن ألوان "الأحمر والأسود" في لمحة وفاء لأيقونة الكرة الأرجنتينية.

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وعاد ميسي مؤخرُا إلى إنتر ميامي بعد انتهاء بطولة كوبا أمريكا، التي أقيمت في الولايات المتحدة، وتوج بلقبها منتخب الأرجنتين.

ورفع ميسي كأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز بنسخة 2024 على حساب كولومبيا.

وتعرض ميسي للإصابة في المواجهة النهائية وتم استبداله، حيث أكد أنه لا يعاني إصابة قوية، متمنيًا عودته إلى الملاعب قريبًا.