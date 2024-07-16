من أجل أحمد رفعت.. جمهور الأهلي المصري يصفّق بعد هدف في مرمى فريقهم (فيديو)

قام جمهور النادي الأهلي المصري بالتصفيق وتحية لاعب فريق مودرن سبورت بعدما سجل هدفًا في مرمى فريقهم، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدوري.

وسجل أرنولد إيبا، لاعب مودرن سبورت، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 26 في شباك محمد الشناوي، حارس الأهلي، ليقوم بالاحتفال بقميص يحمل صورة لاعب الفريق الراحل أحمد رفعت، الذي رحل عن عالمنا بعد معاناة مع المرض.

وذهب اللاعب بالقميص أمام مدرجات جمهور الأهلي، الذي حرص على التصفيق للاعب ولقطته ووفائه لزميله الراحل.

وافت المنية أحمد رفعت، في الأيام القليلة الماضية، متأثرًا بتدهور حالته الصحية عقب واقعة سقوطه الشهيرة في مباراة الاتحاد السكندري وتعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها للمستشفى، لكنه تعرض لتوقف بعض الوظائف الحيوية في جسده أثرت عليه لاحقًا.

وقبل وفاته بأيام قليلة أشار أحمد رفعت في أحد اللقاءات التلفزيونية إلى أن ما تعرض له كان بسبب شخصين استغلا نفوذهما في إيذائه نفسيًا ومعنويًا، وهو ما تكشفت عنه الأحداث لاحقًا بوجود أزمة كبيرة تعرّض لها اللاعب انتهت بوقوعه تحت طائلة القانون بسبب خطأ إداري، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة النتائج النهائية.

من ناحية أخرى، الأهلي يدخل مباراة، اليوم، محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة جمعها من 24 مباراة فقط، أما فريق مودرن سبورت فيحتل المركز الرابع في جدول المسابقة برصيد 47 نقطة من 29 مباراة.

ويطمح الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الاقتراب أكثر من قمة بطولة الدوري التي يحتلها فريق بيراميدز برصيد 68 نقطة، حصدها من 28 مباراة.