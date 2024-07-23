دخل نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا لموسم 2023 - 2024 السباق من أجل الفوز بخدمات نجم منتخب إسبانيا وأتلتيك بيلباو نيكو ويليامز، الذي استأثر بالاهتمام كله، في نادي برشلونة.

ومنذ تألقه في المباريات الأولى لمنتخب لاروخا، وحتى التتويج باللقب القاري 2024، وتسجيله هدفًا في النهائي أمام إنجلترا، بات نيكو ويليامز (21 عامًا) محط أنظار مسؤولي الفريق الكتالوني لضمه إلى زميله وصديقه لامين يامال قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.

وراجت تقارير عدة تؤكد أن نيكو ويليامز الذي يرتبط مع أتلتيك بيلباو بعقد يستمر حتى يونيو 2027، على وشك التعاقد مع الفريق الكتالوني، فرغم الأزمة المالية نجح رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في جمع قيمة الشرط الجزائي في عقد ويليامز مع بيلباو والبالغ ما يقرب من 60 مليون يورو.

لكن الصحفي الإسباني ماريو كورتيغانا أكد أن مفاجأة كبرى اخترقت مفاوضات البارسا مع ويليامز، وذلك بدخول مسؤولي باريس سان جيرمان على الخط للمنافسة على ضم اللاعب وتهديد مسار البرسا في التعاقد معه.

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ويسعى سان جيرمان إلى الاستفادة من خدمات ويليامز بعد رحيل نجمه الأوحد كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وفي وقت سابق، رجحت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن تكون المفاوضات بشأن ضم نيكو ويليامز فقط بين مسؤولي البارسا واللاعب (ومع وكلاء أعماله) طالما أن دفع الشرط الجزائي كفيل بالحصول على توقيع اللاعب دون الحاجة لموقف بيلباو.

لكن باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون بدوره أمام فرصة دفع الشرط الجزائي للظفر بتوقيع نجم يورو 2024.

وقالت تقارير نشرتها صحيفة "ذي أتلتيك" أن لويس إنريكي مدرب سان جيرمان يبدو على دراية كبيرة بإمكانيات ويليامز وقدرته على تقديم الإضافة، وهو يعرفه منذ أن كان مدربًا لإسبانيا.

وأضافت أن ما يصب في مصلحة برشلونة هو أن ويليامز يفضل البقاء في إسبانيا هذا العام، سواء في أتلتيك بيلباو أو ناد آخر في الليغا، لكن لا يمكن استبعاد فرضية تغيير موقفه بناء على عرض سان جيرمان.

وفضلًا عن تألقه مع إسبانيا، خاض ويليامز خلال موسم 2023 - 2024، وضمن الدوري الإسباني 31 مباراة، وسجل 5 أهداف فيما صنع 11 هدفًا آخر.

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