أثار البرازيلي رودريغو نجم نادي ريال مدريد الإسباني، جدلا كبيرًا، بعدما نشر رسالة عبر "واتساب" قد تشعل أزمة داخل غرفة ملابس الفريق الملكي.

ونشر رودريغو رسالته عقب تعادل ريال مدريد مع مايوركا، في افتتاح مباريات الفريق بالدوري الإسباني لهذا الموسم.

وأبدى رودريغو غضبه في رسالته من تداول أسماء فينيسيوس وبيلينغهام ومبابي، وتجاهل اسمه، ثم حذف الرسالة؛ ما أثار جدلا كبيرًا وسط جماهير ريال مدريد.

وتم إطلاق لقب (BMV) على بيلينغهام ومبابي وفينيسيوس جونيور، وأيضًا نسبة إلى أول حرف من اسم كل لاعب، وتم تجاهل اسم رودريغو؛ ما أثار حفيظة اللاعب البرازيلي.

وفيما يلي نص رسالة رودريغو المحذوفة:

نتيجة الأمس لم تكن ما أردناه، ولكن في الليغا لها قيمة في النهاية وأنا سعيد بتسجيل الهدف وتطور الفريق.

في الأسبوع الماضي تحدثوا عن الثلاثي بيلينغهام ومبابي وفينيسوس، لكن سيتعين عليهم إضافة حرف R.

لدينا رباعي هجومي رائع وبقية الفريق رائع أيضًا، وكل واحد في هذا الفريق مهم في المباريات، وسيظهر قيمته في المسابقات المختلفة التي سنتنافس فيها.

سيكون ثمة أسبوع مليء بالضغط والعمل الشاق حتى المباراة القادمة في البرنابيو.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل 1-1 مع مايوركا في مستهل مشوار دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وأعاد مايوركا فريق ريال مدريد المدجج بالنجوم أمثال مبابي وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور إلى أرض الواقع على ملعب سون مويس.