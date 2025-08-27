هالاند يظهر باسم جديد.. ما هو ولماذا؟

غيّر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، الاسم الظاهر على قميصه فجأة، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تمهد لـ"فصل جديد" في مسيرة القناص النرويجي.

وسيعرض هالاند هذا التغيير للمرة الأولى عندما يُخوض مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد فنلندا في الرابع من سبتمبر المقبل.

وظل اسم عائلة النجم النرويجي "هالاند" فقط هو الظاهر على قميصه طوال مسيرته الكروية الحافلة، التي شملت اللعب لمصلحة سالزبورغ النمساوي، وبروسيا دورتموند الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ولكن عندما يخوض هالاند مباريات منتخب النرويج مستقبلًا، سيكون اسم "براوت هالاند" هو الموجود على قميصه، في إشارة إلى اسم عائلته الكامل، وفقًا للتقاليد النرويجية الأصيلة.

ويتربع المنتخب النرويجي حاليًا على قمة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد أن جمع 12 نقطة كاملة من أول أربع جولات، ليكون في موقع قوي يعزز فرصه في التأهل إلى البطولة العالمية.

وأخفق المنتخب الإسكندنافي في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يخوض النرويج مباراة ودية ضد فنلندا، تليها مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد مولدوفا في التاسع من سبتمبر.

مفاجأة مدرب المنتخب

من جانبه، اعترف مدرب المنتخب النرويجي، ستال سولباكن، بأنه لم يكن على علم سابق بتغيير هالاند اسمه على القميص، قائلاً: "هذا هو اسمه (براوت)، لم يعد الأمر معقدًا.. لم أكن أعرف شيئًا عن هذا حتى الآن".

ويضم حساب هالاند على إنستغرام، الذي يتابعه أكثر من 38 مليون شخص، اسم "إيرلينغ براوت هالاند" بالكامل.

الظهور بسيارة جديدة

وليس هذا هو التغيير الوحيد الذي أظهره النجم النرويجي أخيرًا، فقد ظهر الأسبوع الماضي في تدريبات مانشستر سيتي وهو يقود سيارة فيراري جديدة تبلغ قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني.

وانطلق نجم السيتي إلى ملعب "الاتحاد" في سيارة فيراري 12Cilindri زرقاء فضية لامعة.

ويبلغ سعر السيارة الأساسي 350 ألف جنيه إسترليني، لكنها بالتأكيد تتمتع بمواصفات استثنائية، فالمحرك V12 تصل قوته إلى 830 حصانًا، وبسرعة قصوى تبلغ 211 ميلاً في الساعة.