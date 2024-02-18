لفتة رائعة.. خوسيلو يقلد بيلينغهام (فيديو)

احتفل خوسيلو على طريقة زميله جود بيلينغهام، بعد أن تقدم لريال مدريد على رايو فالكيانو في الدوري الإسباني.

وسجل خوسيلو هدفا لريال مدريد في الدقيقة الثالثة في مباراة الميرنغي أمام مضيفه رايو فالكيانو، وجاء الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من فيدي فالفيردي.

وفي لفتة رائعة، احتفل خوسيلو بالهدف بفتح ذراعيه على طريقة زميله الغائب بسبب الإصابة، الإنجليزي جود بيلينغهام.