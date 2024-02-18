لفتة رائعة.. خوسيلو يقلد بيلينغهام (فيديو)
احتفل خوسيلو على طريقة زميله جود بيلينغهام، بعد أن تقدم لريال مدريد على رايو فالكيانو في الدوري الإسباني.
وسجل خوسيلو هدفا لريال مدريد في الدقيقة الثالثة في مباراة الميرنغي أمام مضيفه رايو فالكيانو، وجاء الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من فيدي فالفيردي.
وفي لفتة رائعة، احتفل خوسيلو بالهدف بفتح ذراعيه على طريقة زميله الغائب بسبب الإصابة، الإنجليزي جود بيلينغهام.
ويغيب بيلينغهام عن ريال مدريد بعد تعرضه للإصابة في فوز الفريق 4/0 على جيرونا، قبل أيام في الليغا.
وأعلن ريال مدريد أن بيلينغهام يعاني من التواء شديد في الكاحل الأيسر، وأن عودته تعتمد على مدى تعافيه.
في حين كشفت صحيفة "أس" أن بيلينغهام سيغيب عن ريال مدريد 3 أسابيع.
ولعب بيلينغهام 29 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل فيها 20 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.
وسجل راوول دي طوماس لرايو فاليكانو من ضربة جزاء في الدقيقة 27.
وقبل مواجهة رايو فاليكانو، لعب ريال مدريد 24 مباراة في الليغا، يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، ويتقدم بـ5 نقاط على جيرونا.