هدف قاتل ينقذ المنتخب السعودي من الخسارة أمام التشيك (فيديو)

تجنب المنتخب السعودي الخسارة أمام التشيك بعد التعادل 1-1 مساء اليوم الاثنين في المباراة الودية التي أقيمت على هامش معسكر الأخضر استعدادًا لخوض ملحق تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

سجل اللاعب توماس شوري هدف التشيك من ضربة جزاء في الدقيقة 21 من عمر المباراة التي شهدت استحواذاً في الشوط الأول من جانب المنتخب التشيكي.

وحرص الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على تنشيط صفوفه في الشوط الثاني بمشاركة نواف بوشل وعبد الله الحمدان.

أخبار ذات علاقة ماجد الجمعان.. هل يصبح السعودي الذي يعيد كتابة مستقبل برشلونة؟

وتحسن الأداء السعودي في الشوط الثاني، وضاعت فرصة خطيرة من اللاعب علي مجرشي بعد تألق من حارس التشيك.

وطالب لاعبو الأخضر بضربة جزاء بعد سقوط سالم الدوسري في منطقة الجزاء دون مخالفة في رأي الحكم.

أخبار ذات علاقة سبب غياب صالح أبو الشامات عن مواجهة السعودية والتشيك

وأشرك رينارد اللاعب مهند آل سعد قبل نهاية المباراة قبل أن يدرك عبد الله الحمدان هدف التعادل في الدقيقة 90+1.

وكان المنتخب السعودي قد فاز في لقاء ودي يوم الخميس الماضي على حساب مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-1.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة السعودية والتشيك الودية

ويلعب الأخضر السعودي في ملحق التصفيات الآسيوية خلال الشهر المقبل أمام العراق وإندونيسيا.