لاندو نوريس يقود مكلارين لتصدّر التجارب الحرة بجائزة المجر لفورمولا 1

واصل لاندو نوريس تألقه ليقود مكلارين اليوم الجمعة لفرض هيمنته على جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية لسباق جائزة المجر الكبرى المقرر بعد غد الأحد ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وحقق نوريس أفضل زمن في كلتا الجولتين على حلبة هنجارورينج بالقرب من بودابست، وتلاه زميله الأسترالي أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام للسائقين، وكان شارل لوكلير سائق فيراري أقرب منافسيهما.

وفي التجارب الحرة الأولى، تفوق نوريس بفارق 0.019 ثانية على بياستري الذي يتصدر الترتيب العام بفارق 16 نقطة أمام زميله البريطاني بعد 13 سباقا من إجمالي 24 سباقا هذا الموسم.

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أما في التجارب الثانية، تفوق نوريس بفارق 0.291 ثانية أمام بياستري، وحقق أفضل زمن للفة مسجلا دقيقة واحدة و15.624 ثانية.

وكان نوريس انطلق من المركز الأول في نسخة العام الماضي من السباق التي فاز بها بياستري ليكون الانتصار الأول له في فورمولا 1.

وأحرز لوكلير ثالث أفضل زمن في كل من جولتي التجارب اليوم، وحل الفرنسي إسحاق حجار سائق ريسنغ بولز رابعا في التجارب الأولى، لكن أستون مارتن أدى بقوة في التجارب الثانية ليحل لانس سترول رابعا وفرناندو ألونسو خامسا.

وغاب ألونسو، الفائز ببطولة العالم مرتين، عن التجارب الأولى بسبب آلام في الظهر وشارك بدلا منه السائق الاحتياطي البرازيلي فيليبي دروجوفيتش.

أما لويس هاميلتون، الفائز بسباق المجر ثماني مرات مع فريقي مكلارين ومرسيدس محققا بذلك رقم قياسي، فقد أحرز المركزين الخامس والسادس في الجولتين بسيارة فيراري.

وأظهر مرسيدس تحسنا في الأداء مقارنة بما كان عليه في السباق الماضي في بلجيكا، وحل جورج راسل سابعا بعد أن اشتكى من مشكلة في توازن سيارته خلال التجارب الأولى، واحتل زميله الإيطالي كيمي أنتونيلي المركز العاشر.

وأحرز حامل لقب بطولة العالم ماكس فرستابن سائق رد بول المركزين التاسع و14، على الترتيب، في جولتي التجارب بينما احتل زميله الياباني يوكي تسونودا المركزين 17 والتاسع.

وجرى استدعاء فرستابن إلى مراقبي السباق بسبب تصرف غريب، إذ قام بطل العالم أربع مرات بإلقاء ما بدا أنه قطعة قماش من قمرة القيادة خلال وجوده على الحلبة عند المنعطف الثالث.

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وحل الإستوني بول آرون مكان نيكو هولكنبرج في سيارة ساوبر في التجارب الأولى، واحتل المركز الأخير بعد توقف قبل منتصفها بسبب مشكلة فنية، وعاد هولكنبرج في التجارب الثانية واحتل المركز 12.

وسيكون السباق المقرر يوم الأحد هو الأخير قبل بدء أجازة أغسطس الجاري.