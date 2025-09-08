بطريقة الكرة نفسها.. نيمار يسجل نقطة خرافية في مباراة بادل (فيديو)

استغل البرازيلي نيمار فترة الراحة مع فريقه سانتوس ليخطف الأنظار بعيدًا عن كرة القدم، بعدما نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يسجل نقطة مذهلة خلال مباراة بادل مع أصدقائه.

الفريق البرازيلي يستأنف تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مينيرو يوم 14 سبتمبر على ملعب "أرينا MRV"، ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

ورغم الانتقادات المتكررة التي وجهها نيمار للملاعب ذات العشب الصناعي، وعلى رأسها ملعب أتلتيكو مينيرو، فإن المؤشرات تؤكد مشاركته أساسيًا تحت قيادة المدرب خوان بابلو فويفودا.

نيمار يتألق في البادل

واستغل نيمار تلك العطلة للعب البادل، ونشر برنامج (El Chiringuito)، مقطع فيديو تألق فيه نيمار وهو يلعب البادل.

النجم البالغ من العمر 33 عامًا خاض المواجهة الترفيهية على شكل مباراة زوجية، وتمكن بمهارة لافتة من حسم النقطة لصالحه على غرار ما يفعله في كرة القدم في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.