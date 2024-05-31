خالد مرتجي يضع رئيس الزمالك في موقف محرج للغاية

وأثارت هذه الواقعة جدلًا واسعًا بعدما فسر البعض الأمر بأنه رد على انتقال مريم مصطفى من الأهلي للزمالك قبل بداية الموسم الماضي.

وفسر حسين لبيب رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية عدم تحرك ناديه للدفاع عن اللاعبة بعد هذا التصرف قائلًا:" استفسرت وسألت عن هذه الواقعة، وأبلغوني أن رئيس اتحاد الكرة الطائرة اشترط أن ترتدي اللاعبات الميدالية أثناء التسليم وإلا لن يتم مصافحتهن سواء من جانب رئيس الاتحاد أو غيره".

وحصل الزمالك على المركز الثالث في هذه البطولة، وصعدت مريم مصطفى لاستلام الميدالية، ولكن مرتجي رفض مصافحتها.