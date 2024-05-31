خالد مرتجي يضع رئيس الزمالك في موقف محرج للغاية
وضع خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي المصري، رئيس نادي الزمالك حسين لبيب في موقف محرج للغاية.
ورفض خالد مرتجي مصافحة مريم مصطفى لاعبة الزمالك، أثناء مراسم تتويج الأهلي بلقب كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات في شهر أبريل الماضي.
وأثارت هذه الواقعة جدلًا واسعًا بعدما فسر البعض الأمر بأنه رد على انتقال مريم مصطفى من الأهلي للزمالك قبل بداية الموسم الماضي.
وفسر حسين لبيب رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية عدم تحرك ناديه للدفاع عن اللاعبة بعد هذا التصرف قائلًا:" استفسرت وسألت عن هذه الواقعة، وأبلغوني أن رئيس اتحاد الكرة الطائرة اشترط أن ترتدي اللاعبات الميدالية أثناء التسليم وإلا لن يتم مصافحتهن سواء من جانب رئيس الاتحاد أو غيره".
وحصل الزمالك على المركز الثالث في هذه البطولة، وصعدت مريم مصطفى لاستلام الميدالية، ولكن مرتجي رفض مصافحتها.
ولكن خالد مرتجي ردّ على هذه الواقعة مفسرًا تصرفه بأنه ردٌّ على إساءة مريم مصطفى ووالدتها هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري للطائرة، للراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق.
واتهمت مريم مصطفى إدارة الأهلي بتزوير عقدها التي وقعته مع القلعة الحمراء.