أبرزها الانفصال عن صديقته.. نجم ريال مدريد يصطدم بـ 4 كوارث

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يعيش النجم البرازيلي رودريغو، جناح ريال مدريد، وضعا سيئا في بداية موسمه الحالي في ظل عدم حصوله على الثقة الكاملة من المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو.

وشارك رودريغو صاحب الـ 24 عاماً أساسياً في مباراة ريال أوفييدو الماضية بالدوري الإسباني، ولكنه ظهر غاضباً بعد استبداله في تلك المواجهة التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-0.

رودريغو لم ينضم إلى قائمة منتخب البرازيل تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كما أنه لم يعد لاعباً أساسياً في تشكيل ريال مدريد.

ويواجه اللاعب البرازيلي الموهوب 4 كوارث نستعرضها في السطور القادمة:

الانفصال عن صديقته

انفصل اللاعب البرازيلي رودريغو عن صديقته برونا روتا صاحبة الـ26 عاماً بعد مشاكل وخلافات بينهما.

وكشفت تقارير صحفية مؤخراً عن قرار رودريغو بالابتعاد عن صديقته من أجل التركيز بشكل أكبر مع ريال مدريد واستعادة مستواه.

قلة دقائق اللعب

لم يشارك اللاعب البرازيلي كثيرا رفقة ريال مدريد تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني تشابي ألونسو.

ولعب رودريغو 91 دقيقة فقط خلال نهائيات كأس العالم للأندية، والتي بلغ فيها ريال مدريد نصف النهائي ومن أصل 6 مباريات بدأ في واحدة كأساسي ولم يكملها.

ولم يشارك اللاعب في المباراة الأولى أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، كما شارك أساسيا أمام ريال أوفيدو لكنه غادر في الشوط الثاني.

استبعاد من قائمة منتخب البرازيل

منذ انتقاله لريال مدريد ظل اللاعب البرازيلي رودريغو حاضرا في لائحة منتخب بلاده في كل المواجهات ولعب أساسياً.

وبعد تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي وجه له الدعوة في لائحته الأولى وأشركه لكونه يعرفه جيدا ودربه في ريال مدريد.

لكن المدرب الإيطالي استبعد رودريغو من لائحة المنتخب البرازيلي للتوقف الدولي القادم خلال شهر سبتمبر بسبب قلة مشاركاته رفقة فريقه وتراجع مستواه.

صافرات استهجان

بدأت جماهير ريال مدريد تشعر بالغضب وعدم الرضا من مستوى المهاجم الشاب وتصرفاته الأخيرة وعدم رضاه عن جلوسه في دكة البدلاء.

وواجه رودريغو صافرات الاستهجان من جماهير ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو"