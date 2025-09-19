logo
رسميا: باريس سان جيرمان يضم الموهبة التونسية خليل العياري

رسميا: باريس سان جيرمان يضم الموهبة التونسية خليل العياري
خليل العياري بقميص باريس سان جيرمانالمصدر: الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم التونسي الشاب خليل العياري، قادمًا من فريق الملعب التونسي.

النادي الباريسي كشف عن الصفقة عبر بيان رسمي نشره على حسابه في منصة "إكس"، مؤكدًا أن المهاجم الواعد البالغ من العمر 20 عامًا سيكون إضافة جديدة لمشروع تطوير المواهب داخل حديقة الأمراء.

وسينضم خليل العياري إلى باريس سان جيرمان بعقد إعارة يمتد لموسم واحد حتى يونيو 2026، مع بند خيار الشراء بشكل نهائي، على أن ينضم اللاعب لفريق الشباب بالنادي الباريسي.

 

 

رغم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية قبل نحو عشرين يومًا، واصل سان جيرمان تحركاته لتعزيز خط الهجوم بضم العياري، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة التونسية.

بانضمام خليل العياري، يفتح سان جيرمان الباب أمام موهبة جديدة لتطوير قدراتها في بيئة تنافسية، وسط توقعات بأن يكون اللاعب تحت المتابعة الدقيقة تمهيدًا لإمكانية انضمامه مستقبلًا لصفوف الفريق الأول.

