توخيل يرد على تقارير ارتباطه بتدريب برشلونة
رفض توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، نفي أو تأكيد التقارير التي ربطته بتدريب أحد ناديي برشلونة أو مانشستر يونايتد، بعد رحيله عن الفريق البافاري.
وكان بايرن ميونخ أعلن توصله لاتفاق رسمي مع توخيل قبل أيام بالرحيل بعد هذا الموسم؛ بسبب النتائج السيئة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.
وخسر بايرن ميونخ آخر 3 مباريات له في البطولتين أمام باير ليفركوزن المتصدر، وكذلك بوخوم في الدوري الألماني، ولاتسيو خارج ألمانيا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وإثر إعلان رحيل توخيل، تم تداول بعض الأنباء عن ترشيحه بقوة لتدريب برشلونة في الموسم المقبل، دون أي تأكيدات رسمية مع رحيل تشافي هيرنانديز، وأيضا ربط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد تحت قيادة الإدارة الجديدة للنادي الإنجليزي.
وقال توخيل في تصريحات نقلها فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم السبت: "لن يحدث أي تغيير في مستقبلي حتى نهاية الموسم الحالي".
وأضاف: "أنا مدرب محترف وأريد تكريس نفسي بالكامل لصالح بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم".
ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة منافسه لايبزيغ في المباراة التي ستجمعهما في الجول 23، ضمن منافسات الدوري.