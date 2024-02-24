توخيل يرد على تقارير ارتباطه بتدريب برشلونة

رفض توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، نفي أو تأكيد التقارير التي ربطته بتدريب أحد ناديي برشلونة أو مانشستر يونايتد، بعد رحيله عن الفريق البافاري.

وكان بايرن ميونخ أعلن توصله لاتفاق رسمي مع توخيل قبل أيام بالرحيل بعد هذا الموسم؛ بسبب النتائج السيئة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وخسر بايرن ميونخ آخر 3 مباريات له في البطولتين أمام باير ليفركوزن المتصدر، وكذلك بوخوم في الدوري الألماني، ولاتسيو خارج ألمانيا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.