هراء وأسوأ من أونانا.. غضب عارم تجاه نجم مانشستر يونايتد

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

صبّ مشجعو مانشستر يونايتد غضبهم على حارس المرمى التركي ألتاي بايندير بعد ارتكابه خطأ فادحاً سمح لفريق آرسنال بالفوز على ملعب أولد ترافورد.

وافتتح مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي بالخسارة على ملعبه أمام آرسنال بهدف دون ردٍ سجله ريكاردو كالافيوري.

ودخل الحارس التركي، البالغ من العمر 27 عاماً، أساسيًا في مباراة مانشستر يونايتد الافتتاحية للدوري الإنجليزي أمام آرسنال في ظل غياب الحارس الكاميروني أندريه أونانا بسبب الإصابة.

وارتكب ألتاي خطأ فادحاً بعدما فشل في التقاط الكرة أثناء خروجه من مرماه بعد مرور 13 دقيقة، وادّعى التعرض لإعاقة في لعبة هدف المباراة الوحيد.

ووجه أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل انتقادات حادة إلى الحارس التركي أثناء تحليله للمباراة، قائلاً:"يجب أن يكون حارس المرمى أقوى.. سيشكو من تعرضه لخطأ، ولكن لديه لاعب أمامه، وهناك الكثير من الشد والجذب، وبالتالي عليه أن يكون أقوى".

وأضاف:" لا أعتقد أن ويليام ساليبا ارتكب أي خطأ، كرة تمر ببساطة من بين أيدي بايندير، وكالافيوري هناك استفاد من خطأ الحارس".

ردود فعل واسعة

سارع مشجعو يونايتد بنفس القدر إلى مهاجمة الحارس التركي، وحثوا النادي على البحث عن بديل من الأسماء الكبيرة كأولوية.

وقال أحد مستخدمي إكس : "لا أصدق أنني أتمنى لو كان أندريه أونانا جاهزًا للبدء بدلاً من بايندير، يا له من هراء".

وأضاف آخر: "موسم جديد، نفس الهراء. بايندير يجعل أونانا أفضل لحماية عرين آرسنال".. وكتب مشجع ثالث: "بايندير بطريقة ما أسوأ من أونانا".

ويعتقد بعض المتابعين أن إدارة مانشستر يونايتد عليها التعاقد مع جيانلويغي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، على الرغم من اهتمام غريمه اللدود مانشستر سيتي به.

وكتب مشجع: "على يونايتد أن يراهن بكل شيء على دوناروما" كما اتفق مشجع آخر، قائلاً: "اشترِ دوناروما الآن".

وأضاف مشجع : "اذهب واشترِ دوناروما. لدينا مهرجان كخيار أول وثانٍ في حراسة المرمى".