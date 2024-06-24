نجم منتخب تونس يقترب من مغادرة الدوري الألماني نحو الوكرة القطري

أكدت تقارير مقربة من منتخب تونس أن لاعب خط الوسط عيسى العيدوني، الذي يحترف منذ عامين في يونيون برلين الألماني بات قريبا من الانتقال للعب في دوري نجوم قطر، بعد أن تلقى عرضا رسميا من نادي الوكرة القطري.

ووفقا لما أوردته مصادر إخبارية في تونس، فإن العيدوني (27 عاما) يدرس بجدية عرض نادي الوكرة مع وكيل أعماله، قبل حسم موقفه إما بفك الارتباط مع يونيون برلين والانضمام للوكرة، أو بالاستمرار في نادي العاصمة الألمانية للموسم الثالث تواليا.

وأصبح العيدوني، الذي ينتهي عقده مع ناديه في يونيو 2027، خارج حسابات مدربه في يونيون برلين، الذي نجا من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية في الجولات الأخيرة من سباق البوندسليغا، عندما أنهى الموسم الماضي في المركز 15 برصيد 33 نقطة، وهو يوازي رصيد بوخوم الذي خاض مباراة الملحق لتفادي الهبوط.