منتخب البرتغال يحتاج لأكثر من كريستيانو رونالدو لتجاوز أوروغواي في كأس العالم

سيكون بوسع منتخب البرتغال ضمان التأهل لدور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات إذا فاز على أوروغواي في الجولة الثانية، الإثنين المقبل، وهو هدف ليس من الهين تحقيقه على أرض الواقع.

ونظريا تتفوق أوروغواي بسبب فوزها بكأس العالم مرتين لكن خلال أجيال سابقة وهي تعرف جيدا الفريق البرتغالي بعدما أطاحت بالمنتخب الأوروبي في دور الـ16 من النسخة الماضية في روسيا قبل أربعة أعوام.