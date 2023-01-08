إبراهيم سويد لاعب الأهلي السابق يعترف بتناول المنشطات في نهائي "كأس المؤسس" ضد الهلال (فيديو)

وأضاف: "بدل ما تلعب شوطين تلعب 4 أشواط، جربت المنشطات، لكن كنت أسوأ لاعب في المباراة لأنها ما اشتغلت إلا في اليوم الثاني".

وبطولة كأس المؤسس هي بطولة رسمية نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأقيمت مرة واحدة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس السعودية.

وانتهت البطولة بفوز الهلال في النهائي على النادي الأهلي 2/1.

وفي تلك المباراة شارك إبراهيم سويد أساسيًا لكنه خرج وشارك مكانه عبدالرحمن سيفين.