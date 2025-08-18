كيف تحولت إصابة نجم النصر السعودي لأعظم لحظة في حياته؟

كتب: نور الدين ميفراني

تعاقد النصر السعودي مؤخرًا مع الجناح الفرنسي كينغسلي كومان البالغ من العمر 29 سنة قادمًا من بايرن ميونخ مقابل مبلغ قدِّر بنحو 30 مليون يورو ليدخل تجربة جديدة في مشواره بعدما قضى 10 سنوات في ألمانيا.

أخبار ذات علاقة إضافة مذهلة.. كومان يمنح النصر السعودي 5 خطط هجومية مرعبة

وتحدث كينغسلي كومان عن حياته وعن كيف تحولت إصابة منعته من المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا لأعظم لحظة في حياته.

وغاب الجناح الفرنسي عن نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 وضيّع فرصة التتويج باللقب لكنه خلال عطلته التقى بزوجته الحالية صابرينا من أصل سويدي، وهي الثانية حيث كانت له صديقة سابقة اسمها سيفورا غواغنان انفصلا بعد قضية اعتداء عليها في 2017 حُكم على إثرها بدفع مبلغ 5000 يورو.

وقال كومان عن الإصابة النقمة التي تحولت لنعمة بلقاء زوجته الحالية: "أحيانًا تكون الإصابة نعمة مخفية، فقد التقيت بزوجتي خلال فترة غيابي عن كأس العالم 2018، لو كنتُ شاركت في كأس العالم، لما كانت لديّ زوجة، الآن لديّ زوجة وأطفال، وأحيانًا تكون النقمة نعمة مقنعة عليك دائمًا أن تستمر".

أخبار ذات علاقة رسميًا: النصر السعودي يتعاقد مع كينغسلي كومان حتى 2028

وأضاف الجناح الجديد للنصر السعودي: "أحيانًا تحدث الأمور لسبب، وأحيانًا لا. عليك دائمًا أن تُكافح. هذه هي الحياة."

ويظهر أن النجم الفرنسي يملك الكثير من التفاؤل فحتى في النكسات وجد شيئًا عظيمًا وأكد أن كرة القدم مسيرة مهنية، لكن الحياة خارج الملاعب أيضًا.