لامين يامال يصنع هدفًا رائعًا لتوريس في مباراة برشلونة وتوتنهام (فيديو)

لعب لامين يامال، نجم برشلونة، كرة رائعة في مواجهة توتنهام، ليسجل منها فيران توريس هدف التعادل للبلوغرانا، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في بطولة كأس خوان غامبر.

ومع أول لمسة لدخوله في الشوط الثاني، صنع "يامال" كرة رائعة بيسراه من الجهة اليمنى لتصل إلى توريس الذي سجلها مباشرة في مرمى توتنهام ليتعادل (2-2).