لامين يامال يصنع هدفًا رائعًا لتوريس في مباراة برشلونة وتوتنهام (فيديو)
لعب لامين يامال، نجم برشلونة، كرة رائعة في مواجهة توتنهام، ليسجل منها فيران توريس هدف التعادل للبلوغرانا، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في بطولة كأس خوان غامبر.
ومع أول لمسة لدخوله في الشوط الثاني، صنع "يامال" كرة رائعة بيسراه من الجهة اليمنى لتصل إلى توريس الذي سجلها مباشرة في مرمى توتنهام ليتعادل (2-2).
وتقدم فريق برشلونة بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.
وفي الدقيقة 24 تعادل توتنهام عن طريق أوليفر سكيب، ثم سجل نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 36.
وقدّم برشلونة مستويات رائعة خلال جولته الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مميز استعدادًا، للموسم الجديد، حيث استطاع الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة، إلى جانب الفوز على ميلان الإيطالي بنتيجة 1 / 0.
وفي المقابل، خاض فريق توتنهام 3 مباريات ودية خسر في أولاها أمام مواطنه وست هام 2-3، ثم فاز 5-1 على كل من ليون سيتي سايلورس السنغافوري، وشاختار دونيتسك الأوكراني.