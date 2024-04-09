شرط تريزيغيه للعودة إلى الأهلي المصري

دخل النادي الأهلي المصري، في مفاوضات لضم محمود حسن تريزيغيه لاعب نادي طرابزن سبور التركي ومنتخب مصر، للتعاقد معه وعودته من جديد في الموسم المقبل.

وبدأ تريزيغيه مسيرته مع كرة القدم من خلال النادي الأهلي، قبل أن ينطلق في مسيرته الاحترافية بأوروبا.

ويبلغ تريزيغيه من العمر 29 عاما، ويقدم مستويات كبيرة للغاية مع ناديه التركي هذا الموسم.