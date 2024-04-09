تريزيغيه
تريزيغيه

شرط تريزيغيه للعودة إلى الأهلي المصري

الأهلي يرغب في استعادة لاعبه السابق

دخل النادي الأهلي المصري، في مفاوضات لضم محمود حسن تريزيغيه لاعب نادي طرابزن سبور التركي ومنتخب مصر، للتعاقد معه وعودته من جديد في الموسم المقبل.

وبدأ تريزيغيه مسيرته مع كرة القدم من خلال النادي الأهلي، قبل أن ينطلق في مسيرته الاحترافية بأوروبا.

ويبلغ تريزيغيه من العمر 29 عاما، ويقدم مستويات كبيرة للغاية مع ناديه التركي هذا الموسم.

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وعلم "إرم نيوز" أن تريزيغيه رحب بالعودة للنادي الأهلي، لكنه طلب الاستمرار خارجيا موسما آخر؛ إذ لا يرغب اللاعب في العودة إلى الدوري المصري حاليا.

وطلب مسؤولو النادي الأهلي من اللاعب الحصول على توقيعه لحين الاستقرار على موعد عودته من جديد للقلعة الحمراء.

وأبدى تريزيغيه مرونة كبيرة في التفاوض مع الأهلي على عقد لمدة 5 سنوات.

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ومن المتوقع أن يتم حسم عودة تريزيغيه إلى الأهلي، قبل نهاية الشهر الجاري، وسيتولى الأمر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي المصري.

ويسعى الأهلي إلى تدعيم خط هجوم الفريق بشكل قوي للغاية تمهيدا للمنافسات القارية الأفريقية بخلاف المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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