انتقادات حادة لتمركز أونانا خلال هدف بايرن ميونخ (فيديو)
انتقدت جماهير مانشستر يونايتد حارس مرمى الفريق أندريه أونانا بسبب الهدف الذي تلقاه أمام بايرن ميونخ في هزيمة الأمس بدوري أبطال أوروبا.
وخرج مانشستر يونايتد من المنافسة الأوروبية تمامًا مساء الثلاثاء، بعد خسارته 1-0 أمام بايرن ميونخ على ملعب أولد ترافورد، فيما فاز كوبنهاغن على غلطة سراي 1-0 ليترك الشياطين الحمر في قاع المجموعة.
وفاز فريق إريك تين هاغ بمباراة واحدة فقط من مبارياته الستة في دور المجموعات، وخسر أربعًا، ليفشل حتى في الانتقال إلى الدوري الأوروبي الذي سيستقبل غلطة سراي صاحب المركز الثالث.
وكان هدف كينغسلي كومان كافيا لتأمين الفوز لبايرن ميونخ الذي أراد تعويض الخسارة المحلية الثقيلة أمام آينتراخت فرانكفورت.
وانتقد المشجعون أونانا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تحركه الكارثي على خط المرمى، حيث ظل اللاعب الكاميروني الدولي متمركزا في عمق مرماه بدلاً من التقدم لإغلاق زاوية التسديد.
وقال أحد المشجعين عبر منصة X: "يا إلهي، أونانا مروع حقًّا". "كيف كاد أن يسقط قبل أن يسدد كومان، ويبقى على خط المرمى هكذا؟".
وأضاف آخر: "لا أريد الاستمرار في البحث عن أونانا، ولكن لماذا المرة الوحيدة التي يخرج فيها عن خط المرمى هي عندما يكون على وشك ركل الكرة على بعد 60 ياردة للأمام، إنه يقف هناك حرفيًّا ويمنح كومان أسهل فرصة للتسديد".
وقال ثالث: "ولا حتى محاولة لإغلاق المرمى أمام كومان".
وكانت بداية حارس مرمى إنتر السابق متباينة في فترة وجوده في يونايتد، إذ ارتكب عددًا من الأخطاء التي أدت إلى تسجيل الأهداف في مرماه، ولكنه ساعد الفريق أيضًا في قدرته على لعب الكرة بالقدمين.
ووسط الأداء المتباين لأونانا ظهرت مطالبات بعودة الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مجددا للفريق بعد الاستغناء عنه الصيف الماضي.