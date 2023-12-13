انتقادات حادة لتمركز أونانا خلال هدف بايرن ميونخ (فيديو)

انتقدت جماهير مانشستر يونايتد حارس مرمى الفريق أندريه أونانا بسبب الهدف الذي تلقاه أمام بايرن ميونخ في هزيمة الأمس بدوري أبطال أوروبا.

وخرج مانشستر يونايتد من المنافسة الأوروبية تمامًا مساء الثلاثاء، بعد خسارته 1-0 أمام بايرن ميونخ على ملعب أولد ترافورد، فيما فاز كوبنهاغن على غلطة سراي 1-0 ليترك الشياطين الحمر في قاع المجموعة.

وفاز فريق إريك تين هاغ بمباراة واحدة فقط من مبارياته الستة في دور المجموعات، وخسر أربعًا، ليفشل حتى في الانتقال إلى الدوري الأوروبي الذي سيستقبل غلطة سراي صاحب المركز الثالث.