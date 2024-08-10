كشفت تقارير صحفية عن دخول ليستر سيتي الإنجليزي، في منافسة قوية مع نادي الاتحاد السعودي؛ للتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب غلطة سراي التركي.

وكانت إدارة الاتحاد السعودي استقرت على اسم زاها للتعاقد معه خلال هذا الصيف، ليكون بديلًا للإيطالي لويز فيليبي، لاعب الفريق، الذي قد يرحل بالمدة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإنجليزي، إيد آرونز، فإن ليستر سيتي يعمل على التوقيع زاها على سبيل الإعارة مدة موسم، مشيرًا إلى أن المحادثات لا تزال مستمرة بين الطرفين.

وأوضح الصحفي الذي يعمل بـ"الغارديان"، أن غلطة سراي لا يمانع رحيله، ولكن بشرط دفع 9 ملايين جنيه إسترليني، في صفقة دائمة.

وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين، حول استعارة اللاعب الإيفواري لموسم واحد، أو بدفع مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني، حال بيع عقد اللاعب صاحب الـ31 عامًا.

وذكرت تقارير صحفية أخرى أن اللاعب الإيفواري لديه فعلًا الرغبة في العودة إلى العب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض الجناح الإيفواري خلال موسمه الأول مع النادي التركي، 43 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.