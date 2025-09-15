رد فعل لامين يامال في المدرجات بعد أهداف برشلونة (فيديو)

أظهر لامين يامال، نجم برشلونة، رد فعل رائعًا خلال مشاهدته لمباراة فريقه في مواجهة فالنسيا من المدرجات، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب لامين يامال عن مباراة برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني بسبب معاناته من الإصابة.

وحقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب نظيره فالنسيا، بسداسية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد يوهان كرويف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه ريال مدريد، المتصدر بفارق نقطتين.

وفي المقابل تجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط، يتواجد بها في المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الليغا.

وأظهرت عدة فيديوهات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلًا رائعًا من يامال وانفعاله مع كل هدف يسجله زملاؤه.

وكان النادي أشار إلى أن لامين يامال يعاني آلامًا في منطقة العانة، وهو غير قادر حاليًّا على التدرب أو اللعب، وسيعتمد موعد عودته للتدريبات على تطور حالته.