عاجل

روسيا تُدمر راجمتي صواريخ "هيمارس" في سومي شمال شرقي أوكرانيا
logo
رياضة

صدامات عربية مثيرة تتصدر قرعة دوري أبطال آسيا 2

صدامات عربية مثيرة تتصدر قرعة دوري أبطال آسيا 2
مباراة الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتيالمصدر: حساب نادي الغرافة القطري عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2024، 8:01 ص

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2 التي أجريت، صباح اليوم الجمعة، عن مواجهات عربية مثيرة في مرحلة المجموعات.

واستحدث الاتحاد الآسيوي بطولة دوري أبطال آسيا 2 بعد إطلاق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 إلى مجموعتين القسم الشرقي والقسم الغربي.

وتشهد منافسات القسم الغربي مشاركة 16 فريقًا من منطقة غرب آسيا، ونفس الحال للقسم الشرقي.

أخبار ذات علاقة

فرجاني ساسي يقود الغرافة القطري للتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

 

وأسفرت القرعة عن وقوع الوكرة القطري في المجموعة الأولى بجانب تراكتور الإيراني، وموهون باغان الهندي، ورافشان من طاجيكستان.

وتشهد المجموعة الثانية صدامًا عربيًا مثيرًا بعد وقوع التعاون السعودي بجانب القوة الجوية العراقي، والخالدية البحريني، وألتين أسير من تركمانستان.

وتضم المجموعة الثالثة الشارقة الإماراتي، بجانب الوحدات الأردني، وسيباهان الإيراني، والاستقلال من طاجيكستان.

وتشمل المجموعة الرابعة تواجد شباب الأهلي الإماراتي بجانب الحسين إربد الأردني، والكويت الكويتي، وناساف الأوزبكي.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الروزنامة الكاملة للبطولة، ومواعيد مرحلة المجموعات.

وكان شباب الأهلي الإماراتي قد خسر لقاء الملحق الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الهزيمة أمام الغرافة القطري بنتيجة 0-1.

دوري أبطال آسياشباب الأهليالتعاون السعوديالوحدات الأردني

أخبار ذات صلة

سبب تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط
سبب تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط
موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
شرط الأهلي المصري للموافقة على رحيل "محمد عبد المنعم" إلى بولونيا الإيطالي
شرط الأهلي المصري للموافقة على رحيل "محمد عبد المنعم" إلى بولونيا الإيطالي
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC